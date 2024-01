Concurso do TJAC, operações da PF e show de Joelma no Acre: confira as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as matérias que mais repercutiram durante a semana na retrospectiva semanal do ContilNet.

Os destaques estão inseridos nas mais diversas categorias do site. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

PF deflagra operação e investiga grupo de servidores públicos e empresários envolvidos em fraudes

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (15) mais uma operação no interior do Acre. Trata-se da Operação Encomenda, que investiga esquema de fraude em licitação, lavagem de capitais e organização criminosa ocorridos em Marechal Thaumaturgo. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

VÍDEO: acidente grave em Rio Branco deixa mulher com braço dilacerado e fraturas expostas

Um acidente registrado nesta segunda-feira (15) na estrada da Sobral, em Rio Branco, deixou uma motociclista com o braço dilacerado. No vídeo gravado momentos depois do impacto, é possível ver a vítima deitada na rua, aguardando a chegada do Serviço Móvel de Urgência (SAMU). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

TERÇA-FEIRA

VÍDEO: homem toma surra de garotas de programa após contratar serviço e não pagar

Um vídeo que circula na internet nesta terça-feira (16) mostra um homem, com identidade não identificada, sendo agredido por um grupo de mulheres após supostamente não pagar por um programa feito por elas. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Após derrotar Simone Mendes em pesquisa, show de Joelma pode acontecer em Rio Branco

A dona do Tacacá, a cantora Joelma, pode retornar a capital acreana este ano, precisamente no mês de maio. A coluna Douglas Richer recebeu informações que o show de Joelma esteve em negociações com empresários acreanos após uma pesquisa lançada em perfil de eventos do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUARTA-FEIRA

Ônibus da Eucatur quebra várias vezes na BR-364 e passageiros denunciam situação precária

Clientes da empresa de transporte interestadual Eucatur, procuraram o ContilNet, na manhã desta quarta-feira (17), para denunciar as constantes quebras nos ônibus da agência. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

PF deflagra operação para investigar funcionários públicos envolvidos em esquema de corrupção

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (17), a Operação Moraliza, que investiga a prática de crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro envolvendo servidores da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Segundo as investigações, os envolvidos estariam operando um esquema de desvios de combustíveis e de falsos contratos de locação de veículos. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUINTA-FEIRA

Médico que foi agredido por pai de criança em hospital se manifesta e dá detalhes do ocorrido

O médico Michel Aguiar, agredido por uma pai de uma criança inconformado com o atendimento, na Unidade de Terapia Intensiva (UPA), em Cruzeiro do Sul, na última terça-feira (16), deu detalhes sobre o acontecido no dia. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Prefeitura instala dois novos semáforos inteligentes em Rio Branco; entenda como funciona

O prefeito Tião Bocalom inaugurou na tarde desta quinta-feira (18) o novo semáforo inteligente na Avenida Ceará, em Rio Branco. A nova ferramenta vai auxiliar no fluxo do trânsito na região. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

SEXTA-FEIRA

Concurso do TJAC: banca é contratada e mais de 100 vagas devem ser ofertadas; veja detalhes

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) publicou nesta quinta-feira (18) um extrato de contrato com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e o Instituto Verbena para a realização de um concurso público efetivo. O documento foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Qual município tem as mulheres mais bonitas do Acre? Vote à vontade na enquete do ContilNet

A diversidade é a marca registrada do Acre, tornando a resposta a essa pergunta ainda mais individual e mais difícil. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet quer saber, qual o município do Acre tem as mulheres mais bonitas? VOTE AQUI!