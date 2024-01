Concurso Nacional Unificado: veja quem terá direito à isenção da taxa

A taxa de inscrição para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também chamado de “Enem dos Concursos”, será de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para vagas de nível superior. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o concurso vai oferecer isenção desse pagamento para os candidatos que:

sejam ou tenhas sido bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni)

sejam ou tenham sido financiados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies);

estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); e

sejam doadores de medula óssea.

No total, o CNU, vai ofertar 6.640 vagas, distribuídas em 21 órgãos federais.

A Fundação Cesgranrio será a banca responsável pela organização do certame. A aplicação das provas ocorrerá em 5 de maio, em 220 municípios espalhados pelo país.

Dividido por oito blocos temáticos, os editais foram publicados nessa quarta-feira (10/1) no Diário Oficial da União (DOU). Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

Além da taxa, conta no Gov.br

Para se inscrever no CNU, é necessário também ter uma conta na plataforma Gov.br. No site do governo, o candidato deve preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital.

As inscrições devem feitas pelo próprio candidato e apenas pela plataforma Gov.br. Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma Gov.br (ouro, prata ou bronze).

De acordo com cronograma divulgado pelo MGI, o período de inscrições começa em 19 de janeiro e segue até 9 de fevereiro. Os resultados deverão ser divulgados em 30 de julho, com convocação dos servidores aprovados em 5 de agosto.

“Enem dos Concursos”

Idealizado a partir de dificuldades apresentadas pelos próprios órgãos federais, o concurso segue os moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A proposta da pasta Gestão e da Inovação é “promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos”.

As vagas serão distribuídas no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os estados e no Distrito Federal.

Veja como ficou o cronograma do Concurso Nacional Unificado