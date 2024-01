Concurso Nacional Unificado: veja vagas com salários com mais de R$ 10 mil

As inscrições do Concurso Nacional Unificado estão abertas e diversos concurseiros vão em buscar de excelentes remunerações!

Nessa, matéria, o Direção Concursos separou todos os cargos que possuem salários iniciais acima de R$ 10 mil! Vale lembrar que as inscrições seguem abertas até o dia 9 de fevereiro de 2024. Para homologar a candidatura, é necessário entrar no site do portal Gov.br e efetuar o pagamento da taxa de:

R$ 60,00 para nível médio

Além disso, as provas serão realizadas, para todos os cargos, do dia 5 de maio de 2024!

Concurso Nacional Unificado: IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está presente no Concurso Nacional Unificado e irá ofertar 892 vagas para diversos cargos de níveis médio e superior de formação.

Dentre essas vagas, estão as carreiras de Pesquisador, que estão presentes em três blocos (bloco 2, bloco 3 e bloco 5), em diferentes especialidades. O aprovado no cargo de Pesquisador fará jus ao salário inicial de R$ 10.233,67. Veja, abaixo, as especialidades do cargo de Pesquisador presentes no CNU!

Bloco 2

Pesquisador – Estatística: 4 vagas

Bloco 3

Pesquisador – Geografia: 2 vagas

Bloco 5

Pesquisador – Demografia: 2 vagas

Analista em Tecnologia da Informação (ATI)

O cargo de Analista em Tecnologia da Informação (ATI), vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação, está presente no bloco 2 do Concurso Nacional Unificado.

Para ingressar no cargo é necessário possui nível superior na área de Tecnologia. Caso aprovado, o candidato fará jus ao salário inicial de R$ 11.150,80.

Concurso Nacional Unificado – Analista em Infraestrutura (AIE)

O cargo de Analista em Infraestrutura (AIE), vinculado ao MGI, está presentes nos blocos 1 e 3, e irá ofertar 300 vagas!

O aprovado fará jus ao salário inicial de R$ 12.982,20. Veja quais são as especialidades do cargo ofertado nos blocos do CNU:

Bloco 1

Analista de Infraestrutura – AIE (Engenharia Civil): 142 vagas;

Analista de Infraestrutura – AIE (Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia): 73 vagas;

Analista de Infraestrutura – AIE (Arquitetura): 55 vagas.

Bloco 3

Analista de Infraestrutura – AIE (Geociência): 30 vagas.

PREVIC

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)está presente no CNU e irá ofertar 40 vagas para os cargos de Analista Administrativo e Especialista em Previdência Complementar!

Veja como serão distribuídas as vagas:

Bloco 2

Analista Administrativo – Especialidade – Tecnologia da Informação: 6 vagas

Bloco 6

Especialista em Previdência Complementar: 25 vagas

Bloco 7

Analista Administrativo – Qualquer área de formação: 9 vagas

Os aprovados farão jus aos salários iniciais de R$14.583,49 para Analista Administrativo e R$ 15.904,49 para Especialista em Previdência Complementar.

Concurso Nacional Unificado – MAPA

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) irá ofertar 520 vagas de níveis médio e superior de formação no Concurso Nacional Unificado.

Dentre essas vagas, 200 serão destinadas ao cargo de Auditor-Fiscal Federal Agropecuário, em diversas especialidades. Caso o candidato seja aprovado neste cargo, ele fará jus ao salário inicial de R$ 15.897,33.

Veja as especialidades abaixo:

Auditor-fiscal federal agropecuário – Engenheiro Agrônomo: 116 vagas;

Auditor-fiscal federal agropecuário – Médico Veterinário: 55 vagas;

Auditor-fiscal federal agropecuário – Químico: 12 vagas;

Auditor-fiscal federal agropecuário – Farmácia: 11 vagas;

Auditor-fiscal federal agropecuário – Zootecnista: 6 vagas;

ANEEL

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) está presente no Concurso Nacional Unificado e irá ofertar 40 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia.

Veja como será a distribuição das vagas por bloco:

Bloco 1

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia – Qualquer área de formação: 10 vagas

Bloco 6

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia – Qualquer área de formação: 30 vagas

Os aprovados farão jus ao salário inicial de R$ 16.413,35.

Concurso Nacional Unificado – ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), presente no bloco 6 do Concurso Nacional Unificado, irá ofertar 35 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Saúde Suplementar.

Veja como será a distribuição das 35 vagas para o concurso ANS:

Ampla concorrência: 26 vagas

Pessoas com deficiência: 2 vagas

Negros: 7 vagas

O aprovado fará jus ao salário inicial de R$ 16.413,35.

ANTAQ

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) irá ofertar, no Concurso Nacional Unificado, 30 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários!

Veja a distribuição das vagas abaixo:

Ampla concorrência: 22 vagas

Pessoas com deficiência: 2 vagas

Negros: 6 vagas

Caso o candidato seja aprovado, ele fará jus ao salário inicial de R$ 16.413,35.

Concurso Nacional Unificado – EPPGG

O Concurso Nacional Unificado oferta 150 vagas para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) em seis blocos temáticos.

Veja como será a segmentação das 150 vagas para EPPGG:

Bloco 1

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 5 vagas

Bloco 2

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 15 vagas

Bloco 3

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 5 vagas

Bloco 4

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 10 vagas

Bloco 5

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 20 vagas

Bloco 6

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 15 vagas

Bloco 7

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 80 vagas

O aprovado no CNU fará jus ao salário inicial de R$ 20.924,80.

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT)

Foi publicado o edital do Concurso Nacional Unificado, ofertando 6.640 vagas, sendo 900 oportunidades destinadas ao cargo de Auditor Fiscal do Trabalho (AFT).

Confira como será a segmentação das 900 vagas para AFT:

Ampla concorrência: 675 vagas;

Pessoa com deficiência: 45 vagas; e

Negros: 180 vagas.

O servidor receberá o salário inicial no valor de R$ 22.921,71, acrescido de auxílio alimentação de R$ 658,00. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.