Concurso Petrobras: inscrições são suspensas; novo edital em breve!

Atenção, estudantes! As inscrições do Concurso Petrobras foram suspensas e um novo edital deverá ser publicado no dia 8 de janeiro.

De acordo com a publicação no Diário Oficial, a decisão foi tomada por conta da necessidade de ampliação da quantidade de locais para aplicação das provas. Agora, além dos locais indicados no primeiro edital, os candidatos poderão realizar a prova em todas as capitais do país.

Vale lembrar que serão ofertadas 6.412 vagas, sendo 916 para início imediato e 5.496 para formação de cadastro reserva. Os futuros aprovados receberão o salário inicial de R$ 5.878,82.

Panorama do Concurso Petrobras

O concurso Petrobras oferta 6.412 vagas distribuídas entre as seguintes especialidades:

Enfermagem do Trabalho: 96

Inspeção de Equipamentos e Instalações: 288

Logística de Transportes – Controle: 200

Manutenção – Caldeiraria: 368

Manutenção – Elétrica; 448

Manutenção – Instrumentação: 464

Manutenção – Mecânica: 624

Operação: 2032

Operação de Lastro: 128

Projetos, Construção e Montagem – Edificações: 88

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica: 88

Projetos, Construção e Montagem – Instrumentação: 64

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica: 240

Química de Petróleo: 664

Segurança do Trabalho: 728

Suprimento de Bens e Serviços – Administração: 808

O certame contará com a aplicação de uma prova objetiva contendo a estrutura abaixo:

Conhecimentos básicos: 40 questões;

Conhecimentos específicos: 60 questões.

Veja as disciplinas exigidas:

Língua Portuguesa

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos textuais: narração, descrição, dissertação. Domínio da ortografia oficial. Emprego das classes de palavras: substantivos, adjetivos, verbos, conjunções, preposições, pronomes, advérbios. Reconhecimento e emprego das estruturas morfossintáticas do texto. 5.1 Relações de regência entre termos. 5.2 Relações de concordância entre termos. 5.3 Sinais de pontuação. Reescritura de frases e parágrafos do texto.

Matemática:

Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos. Relações entre conjuntos. Funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Equações de 1º grau. Equações polinomiais reduzidas ao 2º grau. Equações exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Análise combinatória: permutação, arranjo, combinação. Eventos independentes. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Trigonometria. Geometria plana. Geometria espacial. Geometria analítica: equação da reta, parábola e círculo. Matemática financeira: capital, juros simples, juros compostos, montante.

Prova de Conhecimentos Específicos:

Ênfase 1: Enfermagem do Trabalho:

Atendimento pré-hospitalar a urgências e emergências em acidentes. Atendimento pré-hospitalar a urgências e emergências clínicas. Plano de contingência em saúde – ênfase em grandes acidentes. Conceitos e princípios de epidemiologia em saúde: doenças ocupacionais e não ocupacionais, surtos e epidemias. Programas de promoção da saúde (atividade física, alimentação saudável, álcool, tabaco e outras drogas), entre outras.

Ênfase 2: Inspeção de Equipamentos e Instalações:

Eletroquímica. Desenho técnico. Dilatação térmica, etc.

Ênfase 3: Logística de Transportes – Controle:

Logística, armazenagem e movimentação de cargas. Logística reversa. Fundamentos de logística, etc.

Ênfase 4: Manutenção – Caldeiraria:

Tecnologia Mecânica. Ensaios de materiais. Resistência dos materiais, etc.

Ênfase 5: Manutenção – Elétrica:

Simbologia e diagramas elétricos: unifilares e trifilares, esquemas de acionamento e controle. Noções básicas de circuitos elétricos de corrente contínua. Noções básicas de circuitos elétricos de corrente alternada: corrente e tensão senoidais, valor eficaz e valor de pico, etc.

Ênfase 6: Manutenção – Instrumentação:

Metrologia industrial, calibração de instrumentos e conceitos do Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM). Válvulas de controle (pneumáticas, hidráulicas, elétricas, eletropneumáticas, eletrohidráulicas e motorizadas) e seus acessórios (posicionadores, solenóides, indicadores de posição e filtros reguladores). Simbologia da norma ISA, etc.

Ênfase 7: Manutenção – Mecânica:

Metrologia, instrumentos de medição e sistema de ajuste e tolerância. Elementos de máquinas. Desenho técnico mecânico, etc.

Ênfase 8: Operação:

Ácidos, bases, sais e óxidos. Reações de óxido-redução. Cálculos estequiométricos, etc.

Ênfase 9: Operação de Lastro: Álgebra, trigonometria e mecânica:

Razões e proporções, interpolação. Equações do primeiro e segundo graus, Funções e gráficos. Razões trigonométricas no triângulo retângulo, etc.

Ênfase 10: Projetos, Construção e Montagem – Edificações:

Fundações e Estruturas.

Fundações Superficiais e Profundas: Tipos, Execução e Controle.

Materiais de Construção, etc.

Ênfase 11: Projetos, Construção e Montagem – Elétrica:

Grandezas elétricas e magnéticas. Simbologia e diagramas elétricos. Circuitos elétricos: Valores médio e eficaz; corrente e tensões senoidais; impedância complexa; potência; teorema de Thevenin; circuitos trifásicos; transitórios RL; transitórios RC; circuitos de corrente contínua, etc.

Ênfase 12: Projetos, Construção e Montagem – Instrumentação:

Terminologia e simbologia ISA S5.1.

Conhecimento da documentação básica de projetos de instrumentação (fluxograma de engenharia, lista de instrumentos, folhas de dados, típicos de instalação, diagramas de interligação, diagramas de malha, diagramas lógicos, matriz de causa e efeito, plan), etc.

Ênfase 13: Projetos, Construção e Montagem – Mecânica:

Noções básicas de bombas industriais, compressores e turbinas. Noções básicas de equipamentos de caldeiraria. Tecnologia da soldagem, etc.

Ênfase 14: Químico de Petróleo:

Modelos atômicos.

Classificação periódica dos elementos.

Estequiometria, etc.

Ênfase 15: Segurança do Trabalho:

Princípios de Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações: Caldeiras e vasos de pressão; Movimentação de cargas; Instalações elétricas; Máquinas e ferramentas; Trabalhos a quente (soldagem, corte e ferramentas abrasivas), etc.

Ênfase 16: Suprimento de Bens e Serviços – Administração:

Noções de Administração: Planejamento (Estratégico, Tático e Operacional), Administração da Qualidade, Gestão por Processos, Atendimento ao Cliente. Conceitos de Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Gestão de Compras, Estratégias de Negociação, etc.

Resumo do Concurso Petrobras