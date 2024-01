Concurso público: 10 editais abertos e previstos de nível médio em janeiro

O ano de 2024 já iniciou e traz consigo grandes oportunidades para o concurseiro que possui o nível médio e deseja conquistar a sua aprovação em um dos diversos editais de concurso público em janeiro!

Com isso, o Direção Concursos realizou um levantamento com os melhores editais de nível médio abertos e previstos neste mês de janeiro, para que você fique por dentro de todas as oportunidades de conquistar a sua vaga no serviço público!

Veja, a seguir, os principais editais de nível médio em janeiro!

Navegue pelo índice