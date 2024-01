Concurso Tribunal de Contas do Acre tem comissão formada para novo edital; saiba mais

O edital do Concurso TCE AC (Tribunal de Contas do Acre) vem aí! Foi publicado no Diário Oficial uma portaria que institui comissão destinada ao levantamento e produção de informações referentes à necessidade de realização de concurso público.

De acordo com o documento, o grupo será responsável por:

elaborar relatório, previamente à instituição da comissão organizadora do certame, referente à necessidade de realização de concurso público para o quadro de apoio do Tribunal de Contas do Estado do Acre;

elaborar relatório sobre a necessidade de reorganização da estrutura administrativa do administrativas, cargos e funções.

A quantidade de vagas e os cargos ofertados ainda não foram divulgados. A comissão tem até 60 dias para definir e apresentar o relatório.

Veja o documento na íntegra:

Panorama do Concurso TCE AC

O último edital do Concurso TCE AC ofertou 100 vagas para analista de controle externo e foi publicado em 2008 pelo Cebraspe. Na época, foram disponibilizadas vagas para as seguintes especialidades:

Administração Pública e/ou de Empresas (22);

Arquitetura (1);

Biologia (1);

Ciências Contábeis (22);

Ciências Econômicas (22);

Direito (22);

Engenharia Civil (3);

Engenharia Florestal (2);

Geografia (1);

Processamento de Dados (4).

O certame contou com as seguintes etapas:

Provas objetivas – caráter eliminatório e classificatório

Provas discursivas – caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de Títulos – de caráter classificatório.

A prova objetiva foi composta por 100 questões de múltipla escolha, sendo 20 ligadas as áreas de conhecimentos básicos, 30 ligadas aos conhecimentos complementares e 50 aos específicos. A prova discursiva, por sua vez, exigiu a produção de um texto ligado ao tema proposto pela banca.

Por fim, a avaliação de títulos atribuiu pontos aos candidatos detentores de especializações, como mestrado e doutorado. Veja a tabela:

Resumo do Concurso TCE AC