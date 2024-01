Concursos 2024: as seleções previstas para o próximo ano

Quem mais aí já está com a cabeça em 2024? Pode parecer cedo para fazer planos para o próximo ano, mas no mundo dos concursos públicos, quem se antecipa sai na frente!

Já são várias seleções confirmadas para 2024, e sabemos que ao longo dos próximos meses a quantidade de oportunidades previstas só vai aumentar.

Se você deseja mudar de vida ingressando na carreira pública, salve este artigo nos seus favoritos e fique sempre atualizado com as novidades nos concursos espalhados por todo o país.

PLDO 2024

O Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2024 foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional em abril.

Com o início do planejamento orçamentário para o próximo ano, cresce a expectativa pela reposição de pessoal na administração pública e, consequentemente, a realização de novos concursos públicos no âmbito federal.

Concursos e vagas previstas para 2024:

Concursos 2024: área Policial

Status: banca definida (FUNECE)

banca definida (FUNECE) Cargos: Analista Socioeducativo e Socioeducador

Analista Socioeducativo e Socioeducador Formação : Nível médio e superior

: Nível médio e superior Vagas: 1.080

1.080 Salário: a definir

Status : comissão formada

: comissão formada Cargos: Soldado

Soldado Formação: nível médio

nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 4.689,23 (último edital)

Status: Autorizado

Autorizado Cargos: Analista e Gestor

Analista e Gestor Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 740

740 Salário: R$ 2.710,93 a R$ 4.114,90

Status: banca definida (Cebraspe)

banca definida (Cebraspe) Cargos: Agente de Custódia

Agente de Custódia Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 50 + 100 CR

50 + 100 CR Salário: R$ 9.394,68

Status: Anunciado

Anunciado Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 4.550,28 a R$ 18.957,64 (último edital)

Status: Anunciado/Liberado crédito suplementar

Anunciado/Liberado crédito suplementar Cargos: a definir

a definir Formação : a definir

: a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 5.190,00 a R$ 16.319,60

Status: anunciado

anunciado Cargos: Agente e Escrivão

Agente e Escrivão Formação: superior

superior Vagas: 2.000

2.000 Salário: R$ 4.581,90

Status: Comissão formada

Comissão formada Cargos: Agente, Auxiliar de Necropsia, Delegado e Escrivão

Agente, Auxiliar de Necropsia, Delegado e Escrivão Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 250

250 Salário: R$ 5.000,00

Status: Comissão formada

Comissão formada Cargos: Escrivão

Escrivão Formação : Superior

: Superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 3.194,35 + vantagens

Status: autorizado

autorizado Cargos: diversos

diversos Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 214

214 Salário: R$ 3.276,42 a R$ 8.497,62 [último edital]

Status: Em estudos

Em estudos Cargos: Escrivão e Investigador

Escrivão e Investigador Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 5.103,84

Status: autorizado

autorizado Cargos: delegado, investigador, perito criminal e médico-legista

delegado, investigador, perito criminal e médico-legista Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 255

255 Salário: R$ 4.631,23 a R$ 12.967,43

Status: Comissão formada

Comissão formada Cargos: Soldado e Oficial

Soldado e Oficial Formação : Nível médio e superior

: Nível médio e superior Vagas: 650

650 Salário: R$ 3.330,99 a R$ 4.499,52

Status: anunciado

anunciado Cargos: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 3.370,00 a R$ 9.236,39 (último edital)

Status : banca definida (FGV)

: banca definida (FGV) Cargo: Oficial

Oficial Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas : 100

: 100 Salário: R$ 9.313,27

Status : comissão formada

: comissão formada Cargos: Aluno-Oficial

Aluno-Oficial Formação: nível médio

nível médio Vagas: 200

200 Salário: R$ 3.815,03

Status : autorizado

: autorizado Cargos: Soldado

Soldado Formação: nível médio

nível médio Vagas: 5.400

5.400 Salário: R$ 4.852,21

Situação : banca definida (Idecan)

: banca definida (Idecan) Cargos: Oficial

Oficial Formação: nível médio

nível médio Vagas : 40

: 40 Salário: R$ 8.654,17

Status: Autorizado

Autorizado Cargos: Agente e Analista

Agente e Analista Formação : Nível médio e nível superior

: Nível médio e nível superior Vagas: 228 previstas

228 previstas Salário: até R$ 6.640

Status: Anunciado

Anunciado Cargos: Soldado

Soldado Formação : a definir

: a definir Vagas: 1.000

1.000 Salário: R$ 2.240,00 (último edital)

Status: Autorizado

Autorizado Cargos: Oficial e Soldado

Oficial e Soldado Formação : nível superior

: nível superior Vagas: 356

356 Salário: R$ 5.775,26 a R$ 12.138,44 (último edital)

Status: banca definida (FUNAPE)

banca definida (FUNAPE) Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação : Nível médio

: Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.398,50 + benefícios

Status: Anunciado

Anunciado Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação : Nível médio

: Nível médio Vagas: 70

70 Salário: R$ 1.133,00 (último edital)

Status: Anunciado

Anunciado Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação : Nível médio

: Nível médio Vagas: 100

100 Salário: R$ 1.852,28 + benefícios

Status: Anunciado

Anunciado Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 100 + 110 CR

100 + 110 CR Salário: R$ 831,55 (último edital)

Status: Comissão formada

Comissão formada Cargos: Policial Penal

Policial Penal Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 700

700 Salário: R$ 4.891,25

Status: banca definida (IBFC)

banca definida (IBFC) Cargos: Perito

Perito Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 30

30 Salário: R$ 10.083,36 + benefícios

Status: Comissão formada

Comissão formada Cargos: Policial Penal

Policial Penal Formação : Nível médio

: Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 4.550,00

Status : banca definida (IDECAN)

: banca definida (IDECAN) Cargos: Polícia Penal

Polícia Penal Formação : nível médio

: nível médio Vagas : 800

: 800 Salário: R$ 6.542,00

Status: autorizado

autorizado Cargos: Policial Penal

Policial Penal Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 600

600 Salário: R$ 6.496,73

Status: Previsto

Previsto Cargos: Policial Penal

Policial Penal Formação : Nível médio

: Nível médio Vagas: 287 + 800 CR

287 + 800 CR Salário: R$ 2.609,26 (último edital)

Status: Solicitado

Solicitado Cargos: Policial Penal

Policial Penal Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 1.400

1.400 Salário: R$ 5.194,04 (último edital)

Status : banca definida (Instituto AOCP)

: banca definida (Instituto AOCP) Cargos: Policial Penal (antigo Agente Penitenciário)

Policial Penal (antigo Agente Penitenciário) Formação: nível médio

nível médio Vagas : 7

: 7 Salário: R$ 4.300,00

Leia mais em Estratégia Concursos, clique AQUI!