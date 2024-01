Concursos Justiça Federal: qual será o salário em 2024?

Os concursos da Justiça Federal serão uma excelente oportunidade para todos que almejam sua vaga de servidor público em 2024. Já são milhares vagas previstas para a área, além disso, de acordo com a LEI Nº 14.523 , aprovada em janeiro de 2023, os servidores terão um reajuste de 18% em seus vencimentos básicos, que estão sendo pagos em três anos.

A primeira parcela do ajuste já foi paga em 2023, com o salário tendo um acréscimo de R$ 455,47 para Técnico Judiciário, e R$ 747,32 para Analista Judiciário.

Contudo, as próximas parcelas serão pagas em fevereiro de 2024 e 2025, confira, nesta matéria, como ficarão os vencimentos no ano de 2024.

Concursos Justiça Federal – Salários antes e depois do reajuste de 2023:

As remunerações antecedentes ao reajuste sancionado em 2023 se davam da seguinte maneira:

Técnico Judiciário: R$ 7.591,37;

Analista Judiciário: R$ 12.455,30;

Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial: R$ 8.698,44; e

Analista Judiciário/Oficial de Justiça: R$ 14.271,70.

Após a aprovação da LEI Nº 14.523 , a partir de 2023, os servidores já seguiam o aumento de 6% previsto, confira a mudança nos vencimentos:

Analista Judiciário: R$ 13.202,62;

Analista Judiciário/Oficial de Justiça:R$ 15.128,00;

Técnico Judiciário: R$ 8.046,84; e

Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial: R$ 9.220,34.

Concursos Justiça Federal – Como ficarão os salários em 2024?

Em fevereiro de 2024, será pago a 2ª parcela do reajuste; que também será de 6%. Veja como ficarão as remunerações:

Analista Judiciário/Oficial de Justiça: R$ 16.035,69;

Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial: R$ 9.773,58;

Analista Judiciário: R$ 13.994,78; e

Técnico Judiciário: R$ 8.529,67.

Além disso, em 2025 o montante subirá ainda mais. Com a última parte do ajuste paga, os salários chegarão a casa dos R$ 14.852,66 para Analistas; e R$ 9.052,54 para Técnicos.

Concursos Justiça Federal – Editais previstos para 2024

TSE Unificado

Com a banca do concurso TSE Unificado escolhida, o Cebraspe, o seu edital se aproxima cada vez mais. O certame deve ofertar cerca de 520 vagas para todos os TREs do país, com a exceção do TRE TO, e oportunidades no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O edital do certame é aguardado para ser publicado a partir de fevereiro de 2024. As provas serão aplicadas em todas as capitais do país.

TRF1

O concurso TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) já tem banca definida, a escolhida foi a FGV. Assim, seu edital de abertura poderá ser publicado a qualquer momento!

Serão ofertadas 25 vagas, além de formação de cadastro reserva, para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, ambos de nível superior.

Os seguintes estados fazem parte da jurisdição do tribunal: Acre; Amapá; Amazonas; Bahia; Distrito Federal; Goiás; Maranhão; Mato Grosso; Rondônia; Pará; Piauí; Roraima; Tocantins.

TRF2

O último concurso TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região – RJ/ES) foi realizado em 2016, oferecendo preenchimento de cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. O novo concurso também será apenas para vagas em cadastro reserva e já conta com banca organizadora, a escolhida foi o instituto AOCP.

Veja a seguir as especialidades das vagas para Técnico e Analista:

Administrativo

Judiciário

Odontologia

Serviço social

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Eletrônica

Contadoria

Informática – Infraestrutura

Informática – Desenvolvimento

Estatística

Arquivologia

Medicina do trabalho

Medicina clínica

Medicina Psiquiatria

Enfermagem

Enfermagem do trabalho

Psicologia

Arquitetura

Informática

Agente da Polícia Judicial

Telecomunicações e Eletricidade

Enfermagem

Contabilidade

STM

Com 240 cargos criados recentemente, o concurso STM (Superior Tribunal Militar) muito provavelmente terá um novo edital em breve! O novo certame está previsto para 2024.

A decisão teve origem no PL 3.535/2023, que foi aprovado pelo Senado em novembro de 2023. Ressalta-se que, segundo a informação do diretor-geral do STM, José Carlos Nader Motta, a previsão é que o edital de abertura seja publicado até junho de 2024.

TRF5

Um novo edital para o TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) está previsto para 2024! Com um edital aberto até 21 de janeiro, o tribunal já tem um grupo de trabalho instituído para um novo certame.

Organizado pelo IBFC, o atual edital contemplará apenas vagas para o preenchimento de cadastro reserva na área da Tecnologia da Informação (TI) nos seguintes cargos:

Técnico Judiciário – Desenvolvimento de Sistemas de Informação; e

Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação.

TRF6

O próximo concurso TRF6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região) já conta com comissão organizadora! Vale ressaltar que esse será o primeiro concurso do tribunal, criado em 2021, para aliviar a força de trabalho do TRF1, que desde então aproveitou da lista de aprovados do último concurso TRF, que já teve seu prazo de vigência finalizado.[

A expectativa é de um concurso de pequeno porte, com seu edital publicado no primeiro semestre de 2024.

TRT CE (TRT 7)

O TRT CE (Tribunal Regional do Trabalho da 7° Região) teve sua comissão para um novo concurso oficializada. O novo edital terá vagas para Técnico e Analista.

Existe a expectativa do edital ser publicado ainda no 1º semestre de 2024. No último levantamento, foram contabilizados 28 cargos vagos para Analista e 76 para Técnico.

Concurso TRT MS (TRT 24)

O novo concurso TRT MS (Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul) está autorizado. O término da data de vigência do último edital foi um dos principais fundamentos para sua aprovação. Contudo, ainda não existem informações do quantitativo de vagas que serão ofertadas.

Atualmente, o órgão conta com 8 cargos vagos, sendo 7 para Analista e 1 para Técnico Judiciário.

TRT PE (TRT 6)

O novo edital para o TRT PE (Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco) está autorizado, sendo assim, sua previsão é para o ano de 2024. O último certame foi realizado em 2018 e segue válido até julho de 2024.

Ainda não existem previsões do número de vagas que serão oferecidas. Em setembro de 2023, os dados eram que o órgão possuía 26 cargos vagos, sendo 21 para Técnico e 5 para Analista Judiciário.

STJ

O concurso STJ (Supremo Tribunal de Justiça) está previsto para 2024, com suas provas atualmente previstas para março. Serão ofertadas 7 vagas imediatas para os cargos de Analista Judiciário, com diversas especialidades, e para Técnico Judiciário na área administrativa com Especialidade Segurança na estrutura do Superior Tribunal de Justiça.

As 7 vagas imediatas são ofertadas para Analista Judiciário, na área Administrativa – Inspetor de Polícia Judicial, com 2 vagas. E Analista Judiciário, na área Judiciária, com 5 vagas. Todas as outras especializações são para cadastro reserva.

Concursos Justiça Federal – Reajuste salarial de 126% em 2024?

Recentemente, um anteprojeto de autoria da Fenajufe (Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União), foi enviado ao STF. O documento discute a Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União. Para seguir, o STF precisa criar e propor um Projeto de Lei.

O texto, entre outras coisas, prevê uma estruturação das carreiras de Analista e Técnico Judiciário, com reajustes que chega, a 73% para Analistas e 126% para Técnicos.

Assim, as remunerações iniciais em cada carreira passariam a ser de: