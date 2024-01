Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta; clique aqui

É o último dia de Lua Crescente e a rainha da noite está radiante no signo de Câncer, já quase completamente iluminada e na véspera de tornar-se Lua Cheia. Nesta quarta-feira, dia 24, o céu está sensível, cheio de subjetividade e de vontade de sentir as pessoas, o ambiente e o universo.

Dessa maneira, o miolo da semana e dia historicamente dedicado ao planeta Mercúrio encontra terreno fértil para estimular os sentimentos, ainda que o céu esteja cada vez mais repleto de simbolismo que evoca a racionalidade. Aliás, nesse ensejo, a concentração de planetas no signo de Capricórnio serve para aterrar expectativas e, ao mesmo tempo, cobrar respostas.

A dupla formada pelo guerreiro Marte abraçado ao mental Mercúrio exige raciocínio rápido e respostas certeiras. Acrescenta-se o recente ingresso de Vênus, também nos domínios zodiacais regidos pelo caprino das montanhas, e temos então o contexto astrológico que favorece aqueles que sabem o que querem e não tem medo de se posicionar.

Contudo, o Sol aquariano ama liberdade e, logo mais, iluminará a Lua em seu ápice, quando a rainha da noite já estiver no signo de Leão. Assim, o universo parece conversar com as sutilezas da alma, lembrando que amor de verdade não tem apego, mas tem cuidado e nutrição. E que, para amar com profundidade, é preciso saber amar a si mesmo.

Por isso que vale aproveitar o dia para perceber as pessoas que são capazes de aquecer o coração com pílulas de incentivo e de sentimentos nutritivos. Pois, já na senda em direção aos domínios leoninos, a Lua canceriana flerta com o sonhador Netuno e o revolucionário Urano. Dessa maneira, o astral abre espaço para as amizades gostosas e os encontros telepáticos.

Afinal, entre as dores e os amores da vida, ainda não inventaram coisa melhor do que um bom e velho ombro amigo!

Observe: já praticamente toda iluminada, a Lua Crescente prestes a tornar-se Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da noite. Na divisa entre a Constelação de Gêmeos e a Constelação de Câncer, a rainha da noite ficará visível até depois das 5h da manhã da quinta-feira, dia 25. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural estará na mesma longitude de Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Áries: cuidado com a ansiedade, ariano. Você está com a mente acelerada, mas vá com calma para não se exaltar.

Touro: seja responsável com as palavras, taurino. É importante estar antenado nas conversas, mas evitando as informações sem utilidade.

Gêmeos: seja econômico para ser mais produtivo, geminiano. O céu pede mais atenção aos seus passos e à sua concentração.

Câncer: é hora de ser empático e também mais solidário, canceriano. Dê atenção às pessoas que realmente valem a pena.

Leão: cuide do seu bem-estar em um nível amplo, leonino. O céu pede para você olhar para dentro e cuidar do seu universo interno.

Virgem: dê atenção às pessoas, mas evite os excessos, virginiano. É preciso evitar ambientes com excesso de informação.

Libra: é hora de conquistar, libriano. Faça bons contatos e esteja atento às oportunidades para mostrar os seus talentos.

Escorpião: é hora de elevar-se e agir de acordo com suas crenças mais profundas, escorpiano. Dê atenção às pessoas que fazem você refletir.

Sagitário: não tenha medo de lidar com temas complexos e que podem parecer difíceis, sagitariano. O astral ajuda você a vencer medos.

Capricórnio: faça boas parcerias, capricorniano. É hora de você saber com quem pode contar, também oferecendo ajuda a quem precisa.

Aquário: mantenha a leveza no dia a dia, aquariano. É hora de você saber trabalhar em equipe de forma prazerosa.

Peixes: invista na sua criatividade, pisciano. O céu ajuda você a direcionar a sua sensibilidade até para as conquistas afetivas.