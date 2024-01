Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 5

A primeira sexta-feira de 2024 chega ardente e querendo transformar. Mas não basta uma mudança apenas estética ou superficial: É preciso mergulhar nas profundezas da alma, para morrer e renascer, em uma pequena morte, no melhor dos sentidos. Com a Lua Minguante ingressando nas misteriosas águas do signo de Escorpião, o céu abre espaço para os temas ocultos e os assuntos tabu.

Considerando que o dia da semana é dedicado ao brilhante planeta Vênus, desde os tempos da Babilônia, o astral então é tão turvo quanto sedutor. Afinal, se tem uma coisa que instiga os sentidos é o toque de mistério. E é com esse espírito que esta sexta-feira, dia 5, chega com uma pitada de ousadia.

Então, dá para decretar o primeiro “sextou” de 2024, escolhendo trajes à altura e caprichando no carão. Ah, e pode até eleger um vinhozinho e uma seleção musical atraente. Só não vale cair na mesmice ou repetir fórmulas prontas. Lembre-se: o belo e sedutor planeta regente do amor e dos relacionamentos, Vênus, entrou há pouco em Sagitário e, então, está aberto a novas aventuras amorosas.

Terror de muitos casamentos, noivados e até dos namoros, a rotina é inimiga número 1 da atração. Para driblá-la, é preciso não somente criatividade espontânea, mas especialmente um esforço contínuo. A ilusão de que basta querer estar junto que a atração acontece é a grande vilã de quem quer estar junto no longo prazo. Por isso, vale apostar no que pode surpreender, mexer com as entranhas e provocar.

Por isso, esteja atento: o céu está cheio de segundas intenções. No melhor dos sentidos, é claro. Aliás, teria sentido melhor do que o duplo sentido? Talvez não. Pois é parte do ser humano seduzir com o que está nas entrelinhas e envolto na penumbra. Quando o amor combina com o mistério, a vida é puro deleite.

Observe: com cerca de 30% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste depois da 1h, do sábado, dia 6, ficando visível até o amanhecer. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite também ficará alinhada a Gacrux, a estrela Gama da Constelação do Cruzeiro do Sul.