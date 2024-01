Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta-feira

O céu quer brilho, coragem e autenticidade! Nesta sexta-feira, dia 26, o último dia útil da semana chega radiante, confiante e cheio de audácia. Já imaginou como seria o mundo se não houvesse gente disposta a questionar velhos hábitos e crenças?

No céu, a Lua Cheia avança a passos largos pelo espontâneo signo de Leão, evocando a beleza que existe na capacidade individual de se destacar em meio à multidão. O que faz você único? Embora a singularidade tenha um valor inestimável, muita gente deixa de cultivar os aspectos que os fazem notáveis por medo do julgamento da sociedade.

Também pudera, já que a sociedade, cada vez mais ultraconectada, gosta de espiar a tudo e a todos, como se a vida fosse um inevitável Big Brother. Nesse sentido, é preciso encontrar o ponto de equilíbrio entre controle social e a libertação pessoal. E é aí que o astral desafia os desajustados a manifestarem sua rebeldia perante o todo.

Ainda nesta véspera para o fim de semana, enquanto a Lua engata uma tensa quadratura com o irreverente planeta Urano, esse gigante gasoso que representa a inovação social se prepara para mudar a direção aparente no céu. Atualmente de passagem pelo signo de Touro, Urano promete fortes emoções ao longo dos próximos meses, conforme o gigante planeta Júpiter se aproxima dele.

Com fama de ser o filho rebelde do Sistema Solar, Urano é realmente o diferentão entre os planetas. Seu eixo de rotação está tão inclinado que ele orbita quase perpendicular em relação ao Sol e aos demais planetas. Descoberto por acaso por um músico – sim, um músico! – que depois se tornou astrônomo, o inglês William Herschel, ele foi batizado com o nome do deus patrono do céu, criado espontaneamente pela deusa primordial Gaia para que, então, pudesse se casar com ela.

Esse contexto dado às excentricidades e às criações inusitadas é também reforçado pela atual temporada do Sol aquariano. Assim, com o clima ávido pela rebeldia e pela renovação, o céu está abençoando aqueles que ousam desafiar padrões sociais. Sabe aquele sentimento de que você precisa se permitir um pouco mais? Pois é, dê vazão a ele. Não deixe de ser você mesmo em função da opinião dos outros!

Observe: ainda quase completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, sendo ocultada pelo brilho solar ao amanhecer do sábado, dia 27. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite estará também alinhada a Tania Borealis e Tania Australis, as estrelas Lambda e Mu, respectivamente, da boreal Constelação da Ursa Maior.

Áries: seja criativo e encontre novas soluções para antigos problemas, ariano. É preciso encarar as coisas com bom humor.

Touro: esteja atento às suas necessidades internas, taurino. É preciso manter a harmonia no seu universo íntimo.

Gêmeos: esteja aberto aos aprendizados, geminiano. É fundamental que você dê espaço para novas ideias.

Câncer: dê atenção ao seu dinheiro e à gestão de recursos materiais, canceriano. Só tome cuidado com a tendência ao apego.

Leão: capriche no visual para poder se sentir mais autoconfiante, leonino. É preciso dar mais atenção ao seu corpo.

Virgem: é preciso cultivar o seu bem-estar e evitar o desgaste psíquico, virginiano. Concentre-se nas questões mais fundamentais da sua vida.

Libra: dê atenção à qualidade dos ambientes que você frequenta, libriano. É preciso ser mais seletivo.

Escorpião: prepare-se para crescer, escorpiano. É preciso agir de maneira enérgica, mas também com foco estratégico.

Sagitário: invista nas atividades culturais e intelectuais, sagitariano. O céu pede mais atenção aos valores essenciais.

Capricórnio: vire páginas sem medo, capricorniano. É preciso olhar para dentro e encarar as transformações necessárias.

Aquário: fale o que você pensa, mas sem ser demasiadamente duro com as palavras, aquariano. O céu pede mais diálogo.

Peixes: organize a agenda e não deixe de curtir mais o seu dia a dia, pisciano. É hora de você se dedicar ao que pode trazer mais conforto cotidiano.