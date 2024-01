Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira

Se você quer realizar alguma coisa, é preciso ter, para além da motivação, uma boa dose de planejamento. Nesta terça-feira, dia 9, o dia da semana tradicionalmente dedicado ao guerreiro planeta Marte – de acordo com a magia dos antigos caldeus – instiga a investigação detalhista das possibilidades para, depois, incentivar a prática concreta dos planos mais ambiciosos. E isso vale para todas as áreas.

Assim, com a Lua Minguante já em seus últimos estágios, a rainha da noite deixa o empolgado signo de Sagitário para ingressar no responsável signo de Capricórnio. Sob esse contexto que já introduz o clima da Lua Nova que chegará na próxima quinta-feira, dia 11, Marte e Saturno interagem positivamente no céu. E tem mais: o Sol capricorniano aproveita para flertar com o inovador Urano taurino, abrindo espaço para todas as revoluções possíveis.

E é assim que o astral abre espaço para a sistematização de sonhos e a análise de estratégias para chegar onde se pretende. Fez promessas ousadas na virada do ano? Está com vontade de virar páginas e fazer diferente, seja lá em que área for? Então, vá com tudo, mas não sem pensar em seus passos e agir com inteligência.

O que fica fora de cogitação é a ação sem propósito, sem direcionamento. Porque não tem como chegar a lugar algum aquele que não sabe para onde está indo. E é isso que torna o contexto astrológico especialmente favorável para os novos empreendimentos. Quer investir em um negócio próprio ou impressionar a direção da empresa para, lá na frente, pleitear um aumento? Pense nas palavras e avance a passos firmes.

Só não tem jeito aquilo que não se justifica, não tem base ou não tem preparo. Daí será voo de galinha e não de águia. Crescer e se desenvolver pela vida requer consistência. Afinal, para tudo, é preciso ganhar musculatura e isso se aplica até às habilidades que passam bem longe da força física!

Observe: praticamente invisível no céu, dada a proximidade ao Sol, a Lua Minguante ascende ao Leste pouco antes do amanhecer da quarta-feira, dia 10. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará próxima ao planeta vermelho, Marte, que passa atualmente pelas dependências desse mesmo conjunto estelar.