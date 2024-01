Confrontos definidos: saiba quem enfrenta quem na Copa do Brasil

Estão desenhados os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Na tarde desta segunda-feira (30/1), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, um sorteio definiu os jogos da primeira fase da competição, que começa dia 21 de fevereiro. Ao todo, 80 clubes estão envolvidos na primeira fase Copa do Brasil, que é disputada em jogo único.

Os times mais bem colocados no ranking da CBF têm a vantagem do empate nessa fase. Os de pior colocação jogam em casa.

Já na segunda fase, não existe esse critério. O mando de campo também foi definido no sorteio e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Confira abaixo como ficaram os duelos:

Chave 1:

Souza-PB* x Cruzeiro

Petrolina-PE* x Cascavel-PR

Souza-PB* x Cruzeiro Petrolina-PE* x Cascavel-PR Chave 2:

Anápolis-GO* x Tombense-MG

Nova Venécia-ES* x Botafogo-SP

Anápolis-GO* x Tombense-MG Nova Venécia-ES* x Botafogo-SP Chave 3:

Cianorte-PR* x Corinthians

Olaria-RJ* x São Bernardo-SP

Cianorte-PR* x Corinthians Olaria-RJ* x São Bernardo-SP Chave 4:

Humaitá-AC* x Sampaio Corrêa-MA

Maranhão-MA* x Ferroviário-CE

Humaitá-AC* x Sampaio Corrêa-MA Maranhão-MA* x Ferroviário-CE Chave 5:

Fluminense-PI* x Fortaleza

Manauara-AM* x Retrô-PE

Fluminense-PI* x Fortaleza Manauara-AM* x Retrô-PE Chave 6:

Porto Velho-RO* x Remo-PA

River-PI* x Ypiranga-RS

Porto Velho-RO* x Remo-PA River-PI* x Ypiranga-RS Chave 7:

Real Noroeste-ES* x Cuiabá

Audax-RJ* x Portuguesa-RJ

Real Noroeste-ES* x Cuiabá Audax-RJ* x Portuguesa-RJ Chave 8:

Treze-PB* x ABC

Grêmio Sampaio-RR* x Brusque-SC

Treze-PB* x ABC Grêmio Sampaio-RR* x Brusque-SC Chave 9:

Maringá-PR* x América-MG

Independente-AP* x Amazonas-AM

Maringá-PR* x América-MG Independente-AP* x Amazonas-AM Chave 10:

Operário-MS* x Operário-PR

Villa Nova-MG* x Aparecidense-GO

Operário-MS* x Operário-PR Villa Nova-MG* x Aparecidense-GO Chave 11:

Moto Club-MA* x Bahia

Portuguesa Santista-SP* x Caxias-RS

Moto Club-MA* x Bahia Portuguesa Santista-SP* x Caxias-RS Chave 12:

Trem-AP* x Sport

Murici-AL* x Confiança-SE

Trem-AP* x Sport Murici-AL* x Confiança-SE Chave 13:

Marcílio Dias-SC* x Vasco da Gama

Água Santa-SP* x Jacuipense-BA

Marcílio Dias-SC* x Vasco da Gama Água Santa-SP* x Jacuipense-BA Chave 14:

São Luiz-RS* x Ituano-SP

Costa Rica-MS* x América-RN

São Luiz-RS* x Ituano-SP Costa Rica-MS* x América-RN Chave 15:

União-MT* x Atlético-GO

Real Brasília* x São Raimundo-RR

União-MT* x Atlético-GO Real Brasília* x São Raimundo-RR Chave 16:

Rio Branco-AC* x CRB-AL

Athletic-MG* x Volta Redonda-RJ

Rio Branco-AC* x CRB-AL Athletic-MG* x Volta Redonda-RJ Chave 17:

Águia de Marabá-PA* x Coritiba

Capital-TO* x Tocantinópolis-TO

Águia de Marabá-PA* x Coritiba Capital-TO* x Tocantinópolis-TO Chave 18:

Operário-MT* x Criciúma-SC

Itabaiana-SE* x Brasiliense

Operário-MT* x Criciúma-SC Itabaiana-SE* x Brasiliense Chave 19:

ASA-AL* x Internacional

Itabuna-BA* x Nova Iguaçu-RJ

ASA-AL* x Internacional Itabuna-BA* x Nova Iguaçu-RJ Chave 20:

Iguatu-CE* x Juventude

Ji-Paraná-RO* x Paysandu

*Os clubes marcados com asterisco serão os mandantes da primeira fase.