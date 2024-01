Conservação da bacia do Riozinho do Rôla é contemplada pela Agência Nacional das Águas

No Diário Oficial da União desta terça-feira (23), o governo federal publicou a lista de projetos e programas reconhecidos pela conservação de água e solo no âmbito do Programa Produtor de Água, uma iniciativa da Agência Nacional de Águas (ANA), destinada a promover a conservação de recursos hídricos no meio rural, visando à segurança hídrica.

Com a lista publicada, a ANA pretende estimular instituições públicas, empresas e organizações da sociedade civil a promoverem iniciativas de conservação de água e solo. Além de incentivar a adoção e divulgação de boas práticas de conservação de água e solo e agregar os programas e projetos reconhecidos ao portfólio do Programa Produtor de Água, e, dessa forma, possibilitar que estes possam vir a receber apoio da ANA e de outros parceiros.

No Acre, o único projeto contemplado foi o de Conservação de Água e Solo na Bacia Hidrográfica do Riozinho do Rôla Sub-Bacia Do Rio Acre, na capital Rio Branco.

Agora, o responsável pelo programa ou projeto reconhecido deverá apresentar, a cada 12 meses, relatório atualizado de execução com a comprovação da manutenção dos critérios de habilitação. A não apresentação do relatório de execução implicará no cancelamento do reconhecimento.

Benefícios da contemplação do programa: