Copa do Mundo de esports saudita poderá ter LoL

A Riot Games discute liberar a realização de uma competição de League of Legends na autointitulada Copa do Mundo de esports, a ser promovida pela Arábia Saudita neste ano como sucessora do multimilionário Gamers8, realizado em 2022 e 2023. O governo saudita é acusado de violações de direitos humanos, o que já fez a desenvolvedora norte-americana desistir, em 2020, de contar com patrocínio da cidade Neom à LEC, a liga europeia de LoL.