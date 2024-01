Copa do Nordeste conhece últimos participantes da fase de grupos

A Copa do Nordeste conhecerá os últimos classificados para a sua fase de grupos neste domingo (14), com os duelos entre Botafogo-PB e Potiguar de Mossoró, a partir das 16h (horário de Brasília) no Almeidão, em João Pessoa, e entre Altos e Asa, a partir das 19h no Lindolfo Monteiro, em Teresina.

As duas partidas são válidas pela segunda fase prévia da competição regional. O Belo chega ao confronto com o Potiguar após despachar a Jacuipense-BA com uma vitória de 3 a 1 na disputa de pênaltis, após empate sem gols nos 90 minutos. Já o Alvirrubro Mossoroense se credenciou para o confronto após superar o Sampaio Corrêa também nas penalidades máximas.

O último participante da fase de grupos da edição 2024 da Copa do Nordeste sairá do encontro entre Altos e Asa. Na primeira fase prévia da competição o Jacaré deixou o Santa Cruz pelo caminho, enquanto o Asa bateu o Ferroviário.

Juazeirense e ABC avançam

No último sábado (13) foram conhecidas as primeiras equipes classificadas para a fase de grupos por meio da segunda etapa prévia da competição: a Juazeirense, que goleou o Retrô por 4 a 0 no Estádio Adauto Moraes, e o ABC, que venceu o Iguatu nos pênaltis.