Corinthians é único brasileiro a entrar no TOP 10 de camisas mais bonitas do Mundo

O CFS é referência mundial entre colecionadores de camisa e realizou eleição escolhendo nove camisas de clubes europeus e apenas o Corinthians como representante do “Novo Mundo”. A camisa alternativa do Timão, com seu modelo único, unindo modernidade e estilo retrô conseguiu figurar entre os 10.

O vencedor da eleição da camisa mais bela de 2023 foi o uniforme da Roma, clube italiano que apresentou um modelo que recupera as características do modelo usado pelo clube italiano na temporada 1992/93, com o lobo no escudo e detalhes em amarelo.

“Origens”, a camisa do torcedor

A camisa foi nomeada como “Origens” e teve como intuito homenagear a tradição e paixão de sua torcida. O torcedor Leonardo Fojo ganhou o concurso que mais de 2 mil torcedores participaram.

Além do estilo retrô, a camisa é bege, com detalhes em preto na gola, mangas e barra. E com o primeiro escudo do Corinthians, de 1913, centralizado.