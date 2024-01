Corpo de homem é encontrado após ser desovado em córrego

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite da última quarta-feira (10) em um córrego. O local onde o corpo foi desovado está localizado no fim da rua Quixadá, bairro Lagoinha, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Moradores da região viram o corpo e acionaram a PM (Polícia Militar). Quando os policiais chegaram ao local, viram o corpo boiando no córrego. Os militares acionaram o Corpo de Bombeiros e a Perícia Criminal.

O perito realizou os trabalhos de praxe na cena do crime e no corpo da vítima. Na ocasião, o perito constatou que o homem estava com uma perfuração na barriga. Em seguida, os bombeiros retiraram o corpo da água.

O rabecão do IML também foi ao local e fez a remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso.