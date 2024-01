Corpo de jovem que estava desaparecido há 3 dias é encontrado em área de mata

O corpo de um homem identificado como Flavio Ripardo Silva, de 20 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (11), em uma área de mata, próximo à rua Baguari, no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações da Polícia Militar, o homem estaria desaparecido desde a última terça-feira (09), quando foi visto por populares comprando drogas. As informações também dão conta de que Flávio era membro de uma organização criminosa, e a pouco tempo teria migrado para outra facção, motivo pelo qual sua morte teria sido decretada.

Na manhã desta quinta-feira, militares do segundo batalhão, receberam a informação de que o corpo do jovem estaria em uma região de mata, próximo à Rua Baguari. Quando a guarnição foi averiguar, encontraram um corpo em estado de decomposição no local informado.

A Polícia Civil, por meio de agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local, colheu as informações pertinentes sobre os fatos e, logo em seguida, acionou os peritos do Instituto Médico Legal (IML). Todos os procedimentos foram devidamente realizados e o corpo de Flávio foi recolhido para a base do IML, onde passará por necrópsia e, posteriormente, será liberado para a família.

IMAGENS FORTES: