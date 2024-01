Corredor passa mal em prova, faz xixi preto e morre

Um corredor morreu em Caruaru, no agreste de Pernambuco, após passar mal durante uma prova. Dorgival Celerino do Nascimento, de 50 anos, faleceu nesta quarta (24/1) com complicações causadas por rabdomiólise, síndrome que pode deixar o xixi do paciente preto. Ele havia participado do evento no domingo (21/1), quando não se sentiu bem e acabou sendo internado.

Segundo informação do portal ge, Dorgival estava correndo uma prova com trajeto de 14 quilômetros na cidade de Gravatá. No trecho em que passava pela Serra das Russas, ele começou a passar mal e precisou de atendimento médico.

O corredor deu entrada em uma unidade de saúde de Gravatá. Na segunda (22/1), precisou ser transferido Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

A unidade informou que Dorgival deu entrada com um infarto e foi encaminhado para a UTI, onde permaneceu em estado grave. Segundo o HRA, ele apresentava sinais de rabdomiólise, doença que pode ser causada por exercício físico em grande volume.

Caso semelhante

Em outubro de 2023, a influenciadora Kamila Rigobeli passou por uma situação semelhante após uma aula de spinning, Kamila foi diagnosticada rabdomiólise e ficou internado em estado grave na UTI por cerca de um mês. Após a melhora, ela revelou que estava retomando à rotina de atividades físicas quando se submeteu a aula de alta intensidade.

Em relato, a moça afirmou que saiu da aula com a ajuda da amiga, pois não conseguia andar direito. Ela procurou um fisioterapeuta em um primeiro momento, mas após ver que sua urina estava preta, foi até o pronto-socorro. Uma lesão grave em seu quadríceps, região superior da coxa, desencadeou o quadro de rabdomiólise.