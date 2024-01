Criador de avestruz é encontrado morto em sítio de Colorado do Oeste

A Polícia Civil investiga a morte de um produtor rural identificado como Paulo Júnior de Paula, de 48 anos. A vítima foi encontrada morta dentro de casa, na tarde do último sábado (27), na linha 02, zona rural de Colorado do Oeste (RO).

Paulo foi pioneiro na criação de avestruz em Colorado do Oeste. O corpo foi sepultado no último domingo (28).

Segundo informações preliminares, o produtor rural pode ter sido executado na última quarta-feira (24), devido ao estado do corpo quando foi encontrado. O corpo foi encontrado na cozinha, com dois tiros na cabeça.

A polícia trabalha com a hipótese de homicídio, pois nenhum item da propriedade foi levado. A Polícia Civil segue com as investigações.