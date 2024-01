Criminosos em carro executam homem com tiros na cabeça no centro da capital

Um homem ainda não identificado, foi morto com vários tiros, na rua Estrada de Ferro Madeira Mamoré, região central de Porto Velho, nesta quinta-feira (11).

As informações preliminares são de que a vítima estava em frente a uma residência, quando criminosos em um automóvel de cor preta passaram pelo local e diversos tiros foram efetuados por ocupantes do veículo.

Após o ataque, os suspeitos fugiram. Uma equipe do Samu foi ao local para tentar salvar a vida da vítima, mas o homem já estava morto. Foram acionadas as equipes da perícia técnico científica e o rabecão do Instituto Médico Legal (IML).