CT Furacão do Norte goleia na abertura da Copinha Arasuper

O CT Furacão do Norte goleou o AME por 10 a 1 nesse sábado, 20, no ginásio da AABB, e estreou com vitória na 9ª edição da Copinha Arasuper de Futsal. Na outra partida do Sub-12, o time dos Jovens Promessas bateu a Escolinha do Santa Cruz por 7 a 1.

Bom público

O coordenador da Copinha Arasuper, Auzemir Martins, destacou a presença do público na primeira rodada da competição.

“Conseguimos, mais uma vez, começar a competição dentro do planejado. Temos 32 times em todas as categorias e esse número é expressivo”, avaliou Auzemir Martins.

Outros resultados

Sub-10

Xavier Maia 4 x 6 Esporte e Lazer

AABB 5 x 0 Conquista

Sub-14

Rei Artur 1 x 2 Bangu

Barcelona 3 x 7 Amigos Solidários