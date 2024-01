Daniel dá pausa em agenda de shows após problemas de saúde

Segundo informações do colunista Leo Dias, a produção do evento informou que as pessoas que optarem pelo ressarcimento do valor do ingresso devem procurar o ponto de venda Palácio das Artes em Praia Grande. Já quem comprou as entradas pelo site, deverão entrar em contato com o SAC.

Em nota, a equipe de Daniel informou que ele está passando por um “período de repouso vocal para se recuperar de um quadro de fadiga nas cordas vocais”.