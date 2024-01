Daniel Erthal, que virou ambulante, fala sobre seu retorno aos cinemas em 2024

“Sandro, meu personagem, é um dos antagonistas de Agonia, filme do Roobertchay. Divido o antagonismo com o Milhem Cortaz, que interpreta o Vinicius, uma espécie de corretor de imóveis do mal. Eu faço um assaltante psicopata”, afirmou Erthal em entrevista à Quem.

“A trama gira em torno do casal central, vivido por Sérgio Menezes e Juliana Knust. Meu personagem tem prazer em dominar essa mulher e humilhar o homem provedor da casa”, compartilhou o ator.

“É uma história muito forte. É um thriller de suspense. Nunca tive uma oportunidade como esta, nem de perto. Este personagem foi escrito para mim e dividirei a cena com um grande elenco”, completou.

As gravações para o longa estão previstas para março. O elenco ainda conta com a participação de Chay Suede, Dudu Azevedo, Raymundo de Souza e Marcos Oliveira.

