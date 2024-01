Deborah Secco abre o jogo sobre casamento aberto: “Não vou ser corna”

Deborah Secco e Hugo Moura são casados há nove anos e vivem uma relação aberta. Em entrevista ao podcast DiazOn, apresentado por Carla Diaz, a atriz abriu o jogo sobre os acordos que tem com o marido e contou que não há mentiras na relação e que eles têm o aval para ficar com outras pessoas que acharem interessante.

“A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso”, declarou.

A artista ainda contou que não há mentiras na relação por conta dessa situação. “Eu não vou mais ser a corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha filha, eu não posso mentir para esse cara”, reforçou.

Apesar do casamento aberto, Secco contou que eles conversam com frequência sobre a relação e os combinados. “Talvez em um momento em que a gente esteja frágil seja melhor fechar a relação, porque a gente pode se perder. Talvez num momento em que a gente esteja forte, pode se divertir e o sexo ser um sexo casual que não interfira no que a gente sente um pelo outro”, fializou.