Delegado pede prorrogação de investigação sobre morte de enfermeira durante perseguição policial

Passados pouco mais de 45 dias da morte da enfermeira Géssica Melo de Oliveira, de 32, atingida por dois disparados pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) durante uma perseguição na BR-317, em Capixaba, o delegado Rômulo Barros, responsável pelo caso, afirmou que vai pedir à Justiça, a prorrogação do prazo para as investigações.

Apesar do pedido de prorrogação, o inquérito não deve demorar a ser concluído, afirmou o delegado ao G1 Acre.

Géssica teve um pulmão e o estômago atingidos por dois tiros. Os sargentos da Polícia Militar, Gleyson Costa de Souza e Cleonizio Marques Vilas Boas, envolvidos no caso, foram presos desde o dia 2 de dezembro.

Mais de 20 pessoas, entre parentes, policiais e outros envolvidos foram ouvidas na investigação. Foram solicitadas, ainda, perícias e oitivas. Após concluído o inquérito, será enviado ao Judiciário.

Ainda em dezembro, os sargentos tiveram um pedido de soltura negado. Os dois seguem presos no Batalhão Ambiental, em Rio Branco. O julgamento deve acontecer entre o final janeiro e início de fevereiro.

Relembre o caso

O fato aconteceu nas primeiras horas da manhã deste sábado (02), no município de Capixaba, distante a cerca de 75 quilômetros de Rio Branco, no Acre. A vítima, que era enfermeira e tinha três filhos, conduzia um veículo de marca Peugeot, de cor cinza escuro, com vidros escuros.

Policiais do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) – formado por integrantes da Polícia Militar e outras instituições policiais-, iniciaram uma perseguição pela BR-317, por onde a mulher empreendeu fuga. Na entrada do Ramal da Alcobrás, Jessica saiu da pista e foi atingida por disparos que saíram da viatura policial.

Ao desceram da viatura para fazer a abordagem, os policiais constataram que tratava-se de uma mulher, e que estaria baleada, sangrando bastante.

A equipe colocou Gessica na viatura policial e a conduziu ao hospital do município de Senador Guiomard, mas devido a gravidade do ferimento, a moça não resistiu e foi a óbito. No veículo, foi constatado algumas marcas de perfuração por disparos de arma de fogo.