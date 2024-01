Dengue: números de casos aumenta no Acre e unidades de saúde lotam diariamente

Desde o mês de dezembro do ano passado, moradores de Sena Madureira vem sendo acometidos pela dengue, doença transmitida pelo mosquito aedes aegypty e que ocorre nas formas clássica e hemorrágica. Diariamente, dezenas de pessoas tem procurado o Hospital João Câncio Fernandes bem como as unidades básicas de saúde apresentando os sintomas da doença.

De acordo com Nildete Lira, gerente geral do hospital João Câncio Fernandes, a situação realmente é preocupante. “Começamos o ano 2024 com bastante pacientes procurando atendimento nesta unidade. Alguns ficam em observação e outros são liberados para tomar o remédio em casa, dependendo da situação. De fato, o momento é preocupante, mas temos feito o possível para atender a todos”, comentou.

Nas unidades de saúde, espalhadas pelos bairros de Sena Madureira, a situação não é diferente. Todos os dias há demandas nesse sentido. Como as unidades básicas não funcionam durante os finais de semana, o atendimento no hospital fica abarrotado e, muitas vezes, o morador fica horas na fila para ser atendido.

Visando diminuir esse índice, o setor de endemias de Sena vem realizando um trabalho educativo nos bairros. Desse modo, os Agentes de endemias estão indo de casa em casa repassando as orientações. “Estamos fazendo um trabalho educativo, entregando panfletos com diversas informações de combate ao mosquito da dengue. Mais uma vez pedimos a colaboração da comunidade para que possamos vencer essa guerra”, destacou João do Arco-íris, chefe do setor de endemias.

Em relação a borrifação, ele explicou que o procedimento só é feito mediante as notificações dos casos de dengue. “Recomendamos aos moradores que, ao sentirem os sintomas, procurem as unidades de saúde para os procedimentos devidos. A borrifação só é feita mediante as notificações. Não adianta a pessoa chegar pra mim dizendo que pegou dengue. É preciso que se tenha uma comprovação”, completou.

Além desse trabalho educativo, também está ocorrendo em Sena Madureira o mutirão de limpeza.