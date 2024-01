Destroy explica vinda ao CBLOL e analisa FURIA: “Precisamos melhorar”

Um dos dois sul-coreanos contratados pela FURIA para a temporada 2024 do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), o topo Jeong-min “Destroy” contou que decidiu vir ao Brasil devido à possibilidade de participar do Worlds e do Mid-Season Invitational (MSI), os campeonatos internacionais da modalidade. O atleta disse que não se sente pressionado a jogar bem no CBLOL e ressaltou que a equipe pode ganhar ou perder de qualquer adversária e, se melhorar, pode ter ótimo resultado.

Destroy, que jogou pela turca İstanbul Wildcats no ano passado, aceitou a proposta da FURIA por causa da possibilidade de ir para o exterior.