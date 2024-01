Dez acreanos foram presos em atos golpistas; autoridades indicam que apuração não acabou

Após um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, autoridades indicaram que o trabalho continuará para punir os responsáveis. Entre 8 e 9 de janeiro de 2023, a polícia deteve centenas de pessoas envolvidas diretamente no ataque, inclusive nove delas em Rio Branco, no Acre. Pelo menos uma pessoa de Rio Branco, a acreana Michela Lacerda, foi presa nos atos golpistas em Brasília.

Parte do grupo tem sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Em paralelo, a Polícia Federal (PF) mira financiadores e fomentadores.

Na segunda-feira (8), a PF deflagrou a 23ª fase da Operação Lesa Pátria, em que cumpriu 47 mandados, sendo 46 de busca e apreensão e um de prisão preventiva. A corporação ainda informou que as investigações continuam. Confira balanço de todas as fases:

Mandados de prisão preventiva: 97

Mandados de busca e apreensão: 313

Valores de bens apreendidos: R$ 11.692.820,29

Valores de veículos apreendidos: R$ 5.032.147

Valores de ônibus apreendidos: R$ 8.400.000

Embora o número de denúncias de envolvidos nos atos passe de 1,3 mil, até o momento, a PGR apresentou somente uma denuncia contra um financiador. Trata-se de um morador de Londrina (PR), que teria cometido cinco crimes ao oferecer auxílio material e moral ao grupo que invadiu as sedes dos Três Poderes.