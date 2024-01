Dez novas associadas tomam posse na Associação das Jornalistas e Escritoras

Nesta sexta-feira.12, às 16h, no Museu dos Povos acreanos, acontece a posse de dez novas associadas da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB) no estado do Acre. A cerimônia promete reunir escritores e jornalistas, destacando a valorização das mulheres na área da comunicação e escrita.

A abertura será conduzida pela jornalista Alice Regina, mestre de cerimônias. Durante o evento, serão empossadas as escritoras e jornalistas que irão fazer parte da associação. São elas : Gessica Melo, Jane Vasconcelos,

Katiuscia Miranda, Debora Melo, Karolini de Oliveira,Caterine Vasconcelos de Castro, Antonia Tavares, Sabrina Godim, Antonia Devanilde Pereira de Souza e Maze Oliver

A presidente da AJEB no Acre, Socorro Camelo, disse que esse é um momento importante na história da AJEB no Acre. “ A AJEB foi criada no Acre em 2018 e a posse das novas associadas da AJEB representa não apenas o crescimento da entidade, mas também o fortalecimento das mulheres jornalistas e escritoras em nossa sociedade”, destacou a presidente.

Camelo ressaltou o compromisso da AJEB em promover a igualdade de gênero, a representatividade e a valorização das mulheres no campo da comunicação e da escrita. “A posse das novas associadas reforça nosso propósito de proporcionar espaços de protagonismo e reconhecimento para as mulheres em nossa área. Estamos construindo uma comunidade de profissionais unidas, comprometidas em ampliar vozes e perspectivas dentro do jornalismo e da literatura”, acrescentou a presidente.

A cerimônia seguirá com a leitura do termo de posse e o juramento das empossadas, reforçando seu comprometimento com a missão da AJEB.

O evento contará ainda com uma apresentação musical especial de Jairo Lima e Mariana Marques, seguida por um Sarau Literário, em que cada escritora terá seu momento para apresentar sua obra.