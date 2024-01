Diogo Defante termina namoro 24h após declaração na web e confunde fãs

Diogo Defante assumiu o namoro com Bella Camero na última quarta-feira (10/1) nas redes sociais. Um dia após a declaração, o humorista voltou a publicar uma foto no Instagram, desta vez para anunciar o fim do relacionamento.

“Bom, em respeito a vocês, meus seguidores, venho comunicar que Bella Camero e eu não estamos mais juntos. Terminamos em comum acordo, estamos bem, mas agora em caminhos separados com muita admiração e respeito um pelo outro. Guardarei apenas as boas lembranças desse amor”, escreveu. Veja aqui! Não ficou claro se a postagem é uma brincadeira ou se o relacionamento nunca existiu, mas Casimiro Miguel foi uma das pessoas que comentou na foto e disse: “Tu é idiota cara”. Yuri Marçal também deixou uma mensagem. “O que importa foram todos esses momentos que vocês viveram”. Nos comentários, os internautas se mostraram surpresos e intrigados com a postagem. “Não acredito mais no amor”, escreveu uma. “Não é possível”, digitou outra. Vários perfis também deram risadas da publicação.