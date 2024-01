Diretoria do Rio Branco acerta a renovação do volante Joel

A diretoria do Rio Branco acertou na manhã desta sexta, 12, a permanência do volante Joel para disputa da temporada 2024.

O atleta foi uma peça decisiva na conquista do título Estadual em 2023.

“Conversei com o presidente (Valdemar Neto) e fico no Rio Branco. Teremos uma grande temporada e os objetivos são a conquista do bicampeonato e o acesso para a Série C. Temos as Copas e por isso é preciso trabalhar forte”, afirmou Joel.

Trabalho técnico

O elenco do Rio Branco realizou um trabalho técnico no José de Melo sob o comando do técnico Vaguinho Santos. Os jogadores voltam a trabalhar neste sábado, 13, em dois períodos.

Saulo deve voltar

O zagueiro Saulo, campeão Estadual, é a principal opção para o setor defensivo. O atleta estava atuando no Macaé, do Rio de Janeiro, e interessa ao Rio Branco.