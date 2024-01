Diretoria do São Francisco fecha a contratação do atacante Damião, ex-Rio Branco

A diretoria do São Francisco confirmou a contratação do atacante Damião, ex-Rio Branco, para a disputa do Campeonato Estadual. O atleta atuou no Guaporé, de Rondônia, na temporada de 2023.

“Conseguimos fechar uma contratação importante. É fundamental ter um homem gol no Estadual”, avaliou o CEO do São Francisco, Wemerson Campos.

Definir chegada

Wemerson Campos define nesta semana a data para chegada em Rio Branco do técnico Tinho Damasceno.

“Nosso treinador já deveria ter chegado, mas tivemos problemas com relação a passagem aérea. A preparação começa no dia 15 e ainda temos um prazo para fecharmos os detalhes finais do início dos treinamentos”, explicou o CEO.

Bastante confiante

Segundo Wemerson Campos, o São Francisco entrará no Estadual para disputar o título.