Doença de Crohn: quadro de Evaristo Costa exige cuidados na alimentação

A doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória crônica que pode afetar todo o sistema digestivo, mas ocorre principalmente na região inferior do intestino delgado e no cólon, e pode comprometer todos os tecidos intestinais. Sinais além dos citados por Evaristo incluem náuseas, vômitos e perda de apetite. O quadro leva o paciente a uma situação imunológica delicada, abrindo espaço para outras complicações de saúde.

Na fase ativa da doença, é preciso evitar ingerir alimentos ricos em gorduras, assim como laticínios, que podem levar a uma piora no quadro. Outro elemento que deve ser tirado do prato é a fibra insolúvel, presente em frutas como o pêssego, morango, abacate, banana, tangerina, laranja, maçã e pera com casca, além de alimentos como amendoim, amêndoas com casca, azeitona verde, nozes e passas. Cafeína e bebidas gaseificadas também podem potencializar os sintomas da doença e devem ser evitados.