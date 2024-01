Doença raríssima é identificada em hospital do Rio de Janeiro

Médicos do Rio de Janeiro descobriram um caso raríssimo de divertículo gigante do cólon (DGC). Eles encontraram uma formação inflamatória de 13 x 12 x 10 cm na região abdominal de um paciente de 62 anos do Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF).

A doença tem menos de 200 casos registrados em todo o mundo. O caso fluminense foi apresentado no 17° Congresso Europeu Colorretal, que ocorreu em dezembro, na Suíça, e publicado na revista científica European Surgery — Acta Chirurgica Austriaca.

Divertículo gigante do cólon

Os divertículos são pequenas bolsas que se formam com o passar dos anos na parede do cólon. Estima-se que sete entre cada dez pessoas terão divertículos depois dos 70 anos de idade.

Na grande maioria dos casos, os divertículos são inofensivos. Quando inflamam, no entanto, eles podem causar a diverticulite aguda ou levar a sangramento intestinal (enterorragia).

Caso raríssimo

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), o paciente procurou a emergência do hospital com queixas de dores abdominais e perda de peso, problemas que persistiam havia cerca de dois meses.

Uma tomografia computadorizada mostrou que ele tinha uma massa flácida, palpável e dolorosa no flanco esquerdo do abdome. Mas foi o tamanho dessa massa que chamou a atenção do médico Leonardo Fiuza, responsável pelo atendimento laboratorial.

Os divertículos costumam medir até 4 cm. Em casos mais raros, chegam a 9 cm. O do paciente do HMSF tinha 13 cm.

O homem foi operado no HMSF pela equipe do cirurgião Alexandre Fiuza, um dos autores do trabalho. O paciente teve uma recuperação tranquila e recebeu alta após quatro dias de internação.