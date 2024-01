“É bom no basquete, bom em quase tudo”, revela Butler sobre Neymar

O jogador Jimmy Butler, do Miami Heat, possui uma relação de amizade com Neymar, atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira. Em entrevista para o portal The Guardian, no entanto, o ala mostrou que essa amizade é intensa e disse que o brasileiro “é bom em quase tudo”.

Os dois são amigos desde as Olimpíadas de 2016, quando se conheceram no Rio de Janeiro. De lá para cá, os amigos estreitaram laços, a ponto de Butler destacar Neymar como uma boa figura paterna para Davi Lucca e Mavie.

“Ele é um pai incrível. Ele faz muito por eles e está sempre perto deles, ensinando-lhes tudo sobre a vida, sobre o que eles quiserem fazer. Cara, é incrível de assistir. E eu aprendo com isso”, revelou Butler que também é pai.

O astro da NBA também destacou os outros talentos do camisa 10 da Seleção como um irmão. Para Jimmy Butler, Neymar possui outras habilidades além do futebol.

“Só quero um milésimo do talento e da habilidade que você tem. Ele é um grande jogador de futebol. Na verdade, ele também é muito bom no basquete. Na verdade, pensando bem, aquele filho da mãe é bom em quase tudo”, destacou.