Eclipse solar total ocorrerá em abril deste ano; saiba detalhes

Um eclipse solar total ocorrerá em 8 de abril deste ano, de acordo com a agência espacial norte-americana Nasa. O fenômeno, no entanto, poderá ser acompanhado apenas na América do Norte.

O eclipse solar total ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando a estrela de forma completa. Quando estiver no auge, o fenômeno será capaz de escurecer o céu, como ocorre no amanhecer ou anoitecer.

Segundo a agência espacial, o fenômeno será visível apenas na Américas do Norte, o que inclui o México, os Estados Unidos e o Canadá.

O próximo eclipse desse tipo ocorrerá novamente apenas em 23 de agosto de 2044, portanto, daqui mais de 20 anos.

Diferentemente de outros tipos de eclipses, durante o bloqueio total do Sol, é permitido retirar os óculos de proteção momentaneamente para visualizar o fenômeno.

Eclipse anular

Em 14 de outubro de 2023, moradores de diversas cidades do Brasil puderam acompanhar o eclipse anular do Sol. O fenômeno foi visível apenas nas Américas do Norte, Central e do Sul.

O eclipse anular se caracteriza pelo alinhamento da Terra, da Lua e do Sol. A sobreposição resulta na formação de um “anel de fogo” em torno da silhueta da Lua, já que apenas as bordas do Sol ficam visíveis.

Uma das características do eclipse anular é a formação de uma penumbra ou o escurecimento quase que total do dia. No Brasil, esse fenômeno ocorreu de maneira mais intensa nas regiões Norte e Nordeste do país.