Edital ANVISA publicado; 50 vagas com iniciais de R$ 16,4 mil!

Nesta sexta-feira (12), o edital ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foi publicado no Diário Oficial! O certame oferta 50 vagas para Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, cargo de nível superior, com salário inicial de até R$ 16.413,35.

Em resumo, veja as principais informações:

Banca: Cebraspe

Vagas: 50 vagas + CR

Cargos: Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: até R$ 16.413,35.

Inscrições: 22 de janeiro a 16 de fevereiro de 2024

Taxas: R$ 160,00

Provas: 21 de abril

Edital

Vagas do edital Anvisa

O edital Anvisa oferta 50 vagas para Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, nas seguintes especialidades:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Área 1 (Engenharia Química, Química, Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenharia Agronômica ): 03 vagas

): 03 vagas Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Área 2 (Farmácia): 39 vagas

39 vagas Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Área 3 (Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia ou Veterinária) : 05 vagas

: 05 vagas Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Área 4 (Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas ou Engenharia de Redes): 03 vagas

Veja a distribuição de forma mais detalhada:

Remunerações do edital Anvisa

Os futuros aprovados para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária receberão, mensalmente, a remuneração de R$ 16.413,35.

É importante lembrar que os servidores terão 40 horas de trabalho semanais.

Requisitos do edital Anvisa

A seguir, confira os requisitos exigidos no edital Anvisa de acordo com cada uma das áreas de especialidade do cargo de Especialista em Regulação:

Área 1: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Química, Química, Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenharia Agronômica;

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Química, Química, Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenharia Agronômica; Área 2: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Farmácia;

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Farmácia; Área 3: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia ou Veterinária;

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia ou Veterinária; Área 4: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas ou Engenharia de Redes.

Inscrições do edital Anvisa

As inscrições do edital Anvisa devem ser feitas no site do Cebraspe entre os dias 22/01 a 16/02/2024. A taxa de participação é de R$ 160,00.

Vale lembrar que os interessados em pedir isenção no pagamento da taxa devem realizar a solicitação entre 22/01 a 16/02/2024.

Para além, o boleto para aqueles que não obtiverem a isenção devem ser pago até o dia 06/03/2024.

Etapas e provas do edital Anvisa

O edital Anvisa conta com as seguintes etapas:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Prova de títulos;

Curso de formação.

Veja, com mais detalhes, como o certame será estruturado:

Prova objetiva

A prova objetiva será composta por 120 questões de julgamento CERTO ou ERRADO, sendo estruturada da seguinte forma:

Conhecimentos básicos: 50 questões;

Conhecimentos complementares: 28 questões ;

Conhecimentos específicos: 42 questões.

Será reprovado o candidato que:

obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P 1 ;

obtiver nota inferior a 9,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos complementares P 2 ;

obtiver nota inferior a 0,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P 3; e

obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova discursiva

A prova discursiva é composta pela produção de um texto dissertativo, de até 30 linhas, acerca da regulação e vigilância sanitária. O exame valerá até 10 pontos e terá como critérios de análise tanto o conteúdo quanto o domínio da língua portuguesa.

As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da tarde.

Com relação a pontuação para a correção das provas discursivas, confira como se dará a classificação dos candidatos:

Veja, por fim, o padrão seguido pelo Cebraspe para a correção das redações:

apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos;

a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos tais como: grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular;

será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato;

nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota na prova discursiva igual a zero;

será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver NPD ³ 5,00 pontos;

o candidato que não se enquadrar no subitem deste edital será eliminado e não terá classificação alguma no concurso;

Será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver o documento de texto definitivo.

Avaliação de títulos

Nesta fase, serão atribuídos pontos para os candidatos que obtiverem especializações, como mestrado e doutorado.

Veja, a seguir, como esta fase será calculada:

Curso de formação

A última etapa do certame será realizada na cidade de Brasília (DF) e diz respeito a um curso com 160 horas/aula de duração, composto, por sua vez, por seis disciplinas ministradas pelo Cebraspe e duas pela Anvisa.

Ao final, o candidato será analisado por uma prova objetiva, composta por 80 questões de julgamento certo ou errado versando sobre o conteúdo ensinado em sala de aula.

Será eliminado do concurso o candidato que:

deixar de efetuar a matrícula no curso de formação profissional;

se afastar, por qualquer motivo, do curso;

não frequentar, no mínimo, 85% das horas de atividades;

obtiver nota final no curso de formação profissional inferior a 60% dos pontos possíveis; e

não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e(ou) regimentais.

Locais de aplicação das provas

As provas objetivas, a prova discursiva e o curso de formação, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizados em Brasília/DF.

Conteúdo programático

Confira o conteúdo programático do edital:

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODAS AS ÁREAS LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS: 1 Princípios, direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal. 2 Organização política e administrativa do Estado na CF/88. 3 Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário na CF/88. 4 Atribuições, competências e relações entre esferas de governo no regime federativo na CF/88. 5 Administração Pública na CF/88. 6 Planejamento e Orçamento na CF/88: Objetivos da República, Planos Setoriais. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 7 Participação e controle social na CF/88. 8 Ética e conduta do servidor público. 9 Ciclo de políticas públicas: identificação de problemas; definição dos objetivos da intervenção; formação de agenda; formulação – diagnóstico e desenho de programas; processo decisório – definição de escopo, escala, atores envolvidos e públicos-alvo; implementação; monitoramento; avaliação.

Clique e veja o material na íntegra!

Cronograma de atividades