Edital Marinha publicado: 1.680 vagas para Fuzileiros Navais

Foi publicado o Edital Marinha, que visa o provimento de 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (CP-C-FSD-FN) para as Turmas I e II/2025, com salário inicial de R$ 1.303,90 para Aprendiz-Fuzileiro Naval e de R$ 2.294,50, após a formação.

Em síntese, confira as principais informações:

Banca: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN)

Vagas: 1.680

Cargos: Fuzileiros Navais

Escolaridade: nível médio

Salários: até R$ 2.294,50

Inscrições: 05 de janeiro a 16 de fevereiro de 2024

Taxa: R$ 40

Provas: a definir

Edital

Vagas do edital Marinha

O edital Marinha oferta 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (CP-C-FSD-FN) para as Turmas I e II/2025.

Confira a distribuição das vagas:

1050 vagas destinadas aos candidatos que escolheram servir, após o curso, inicialmente, nas Unidades da MB no Rio de Janeiro – RJ;

160 vagas destinadas aos candidatos que escolheram servir, após o curso, inicialmente, em Unidades da MB em Brasília – DF;

95 vagas destinadas aos candidatos que escolheram servir, após o curso, inicialmente, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande;

60 vagas destinadas aos candidatos que escolheram servir, após o curso, inicialmente, no 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Belém – PA,;

20 vagas destinadas aos candidatos que escolheram servir, após o curso, inicialmente, no 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Ladário – MS;

20 vagas destinadas aos candidatos que escolheram servir, após o curso, inicialmente, no 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Manaus – AM;

25 vagas destinadas aos candidatos que escolheram servir, após o curso, inicialmente, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal – RN;

90 vagas destinadas aos candidatos que escolheram servir, após o curso, inicialmente, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador – BA;

160 vagas destinadas aos candidatos que escolheram servir, após o curso, inicialmente, no Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar SP.

Remuneração do edital Marinha

O Aprendiz-Fuzileiro Naval receberá a bolsa-auxílio no valor total de R$ 1.303,90. Este valor é composto pelas seguintes atribuições:

R$ 1.105,00: soldo militar;

R$ 143,65: adicional militar;

R$ 55,25: adicional de compensação por disponibilidade militar.

Ao final do curso de formação, os profissionais passarão a receber a remuneração de 2.294,50, composta pelos seguintes valores:

R$ 1.765,00: soldo militar;

R$ 229,45: adicional militar;

R$ 88,25: adicional de compensação por disponibilidade militar;

R$ 211,80: adicional de habilitação.

Requisitos do edital Marinha

A seguir, confira os principais requisitos exigidos para se candidatar as vagas:

ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m;

não ser casado ou não ter constituído união estável, bem como não ter filhos ou dependentes;

ter concluído, com aproveitamento, ou estar em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, em estabelecimento de ensino reconhecido oficialmente. Caso seja portador de documentação escolar expedida por instituições estrangeiras, deverá apresentar Declaração de Equivalência ao Ensino Médio, emitida pelo órgão competente da Secretaria de Estado de Educação.

Inscrições do edital Marinha

Os interessados podem realizar a inscrição entre 5 de janeiro e 16 de fevereiro de 2024, no site e www.marinha.mil.br/cgcfn. A taxa de participação é de R$ 40.

Vale lembrar que a data limite para o pagamento da taxa é no dia 19 de fevereiro de 2024.

Etapas e provas do edital Marinha

O Concurso Marinha será composto pelas seguintes etapas:

Exame de escolaridade;

Eventos complementares.

Exame de escolaridade

O exame de escolaridade será composto por 50 questões de múltipla escolha, valendo 2 pontos cada. Serão 25 questões de Língua Portuguesa e 25 de matemática.

Serão aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 10 acertos em cada uma das áreas de conhecimento exigidas no edital. A data de aplicação da prova ainda não foi definida.

Eventos complementares

A segunda e última etapa do edital marinha é composta pelas seguintes atividades:

Verificação de Dados Biográficos;

Inspeção de Saúde;

Teste de Aptidão Física;

Avaliação Psicológica

Verificação de Documentos

Procedimento de Heteroidentificação.

Verificação de Dados Biográficos e Inspeção de Saúde

A etapa de Verificação de Dados Biográficos consiste na dos antecedentes de conduta do candidato, ao passo que a parte de inspeção de saúde faz referência a perícia médica exigida para assumir as vagas.

Aptidão física

O teste de aptidão física é dividido entre as seguintes etapas:

a) natação – nadar 50 (cinquenta) metros, em até 1min30s para os candidatos do sexo masculino e em até 2min20s, para as candidatas do sexo feminino.

b) corrida – correr 3.200 metros em até 19m30s para os candidatos do sexo masculino e em até 21m30s para as candidatas do sexo feminino;

c) flexão na barra – três (03) repetições para o sexo masculino (supinação);

d) flexão no solo, apenas para as candidatas do sexo feminino – 10 (dez) repetições;

e) abdominal – 30 (trinta) repetições para os candidatos do sexo masculino e 26 (vinte e seis) repetições para as candidatas do sexo feminino (modo remador).

Avaliação psicológica e verificação dos documentos

A avaliação psicológica, próxima etapa do certame, consiste na análise da personalidade e do perfil pessoal e profissional. A verificação dos documentos, por sua vez, consiste na entrega de cópias de determinados documentos exigidos no edital, como certidão de nascimento e carteira de identidade.

Exame de heteroidentificação

Por fim, o processo de heteroidentificação faz menção a identificação, por terceiros, das características fenotípicas dos candidatos que se autodeclararam negros.