Edu Guedes abre o jogo sobre relação com Ana Hickmann

Após a assessoria de Ana Hickmann negar o namoro com Edu Guedes e explicar o encontro no final do ano passado, dessa vez foi o chef de cozinha que falou sobre o assunto. Em papo com a Quem, o famoso contou que a relação entre ele é apenas amizade.

“O meu relacionamento com a Ana é de amizade”, disse ele.

Ana Hickmann e Edu Guedes se viram envolvidos em rumores de um possível affair nessa segunda-feira (15/1), após o jornalista Ricardo Feltrin afirmar que os dois estariam namorando. A equipe da apresentadora, no entanto, negou a informação.

“Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no fim do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência”, disse a equipe de Ana, em nota ao Gshow.

Apesar dos rumores de relacionamento só terem surgido agora, Ana Hickmann e Edu Guedes se conhecem há tempos e mantêm uma relação de amizade de longa data.

Os dois apresentaram juntos o Hoje em Dia, matinal da Record TV. O apresentador deixou o comando do programa em 2015, e apenas a loira permaneceu.

Encontro em resort

Rumores de um possível romance entre os dois começaram após Ana Hickmann mostrar em suas redes sociais que estava no mesmo resort que Guedes, em Atibaia, São Paulo.

Feltrin afirma que Ana assumiu um namoro com Guedes para amigos próximos e o filho, Alexandre, de 10 anos, ainda no ano passado.