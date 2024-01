Edu Guedes e Alexandre Correa brigaram por Ana Hickmann, diz colunista

Anos antes da separação de Ana Hickmann, Alexandre Correa teria tido uma discussão com Edu Guedes, apresentador que foi apontado como novo namorado da titular do Hoje em Dia. Segundo o colunista Matheus Baldi, a confusão aconteceu quando Edu ainda dividia o comando do programa com a loira.

O motivo para a briga seria uma crise de ciúmes por parte de Alexandre. O empresário não aceitava a amizade entre Ana e Edu.

Ainda segundo Matheus Baldi, a rixa entre Alexandre e Edu foi presenciada por apresentadores, colaboradores e equipe técnica do Hoje em Dia. Depois disso, Ana teria decidido se afastar do amigo.

Ana e Edu negam envolvimento

Nessa segunda-feira (15/1) rumores de que Ana e Edu estariam namorando se espalharam após Leo Dias publicar fotos dos dois juntos em um Resort, no final de 2023. Os apresentadores negam.

De acordo com Ana e Edu, o encontro ocorreu por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em no mesmo local.