“El Brabo”: Anvisa manda recolher gel capilar do cantor Hungria

Publicada nesta terça-feira (16/1), no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução nº 159 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determina o recolhimento de um lote do “gel cola” para pentear “El Brabo”, assinado pelo cantor Hungria.

Segundo a Agência, o produto contém fórmula diferente da autorizada pela Anvisa.

Confira:

Com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, o artista assina diversos produtos na linha de estética automotiva, cosméticos e roupas.

Por meio de nota, a Harts by Hungria, responsável pelo produto, informou que o lote não está disponível para venda desde setembro de 2023.

Confira o texto na íntegra:

“Esclarece-se que o lote 021904, objeto da Resolução 159/2024, não se encontra disponível para venda desde setembro de 2023, e, por consequência lógica, não se encontra disponível no mercado.

O Gel El Brabo, inclusive o lote 021904, não representa risco para a saúde dos consumidores, uma vez que a composição encontra-se em conformidade com todas as especificações e regulamentações estabelecidas pela Anvisa. No entanto, identificou-se um problema no rótulo do lote 021904, em que a apresentação da embalagem difere do produto real.

Tal erro gráfico está limitado apenas ao Gel El Brabo do lote 021904, e não afeta outros lotes ou produtos da marca.

A El Brabo by Hungria (Harts by Hungria) nunca recebeu relatos ou reclamações de clientes relacionados a nenhum produto, cujos pilares da empresa são a qualidade dos produtos e a segurança dos consumidores.

Por fim, destaca-se que foram tomadas as medidas necessárias para corrigir o equívoco e evitar recorrências futuras.

A empresa agradece a compreensão e encontra-se à disposição para prestar eventuais informações, bem como para proceder com eventual recolhimento e/ou troca do produto do Lote 021904.”