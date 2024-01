Elenco do Atlético começa treinamentos para disputa do Estadual

O elenco do Atlético inicia nesta segunda, 8, a partir das 15 horas, no Frotão, a preparação para o Campeonato Estadual de 2024. Sem dinheiro, a diretoria do Galo vai apostar em um caseiro e o primeiro objetivo é se manter na primeira divisão para 2025.

“Precisamos construir um trabalho consistente no Atlético. Não temos dinheiro e vamos jogar um campeonato com rebaixamento. O Atlético é um time de muita tradição e sabemos da nossa missão”, comentou o técnico Edson Maria (Som).

22 atletas

Edson Maria vai começar o trabalho no Atlético com 22 atletas e o grupo passará por ajustes nos primeiros dias de treinos. “Estamos montando o grupo dentro das nossas possibilidades. Precisaremos contratar algumas peças fora, mas não podemos errar por causa dos custos”, explicou o treinador.

Estreia no Estadual

O Atlético estreia no Estadual no dia 20 de fevereiro contra o Rio Branco, no Florestão. Os jogadores do Galo irão trabalhar mais de 40 dias para o campeonato.