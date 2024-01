Elenco do Humaitá inicia preparação no dia 15 de janeiro no campo do Airton

A diretoria do Humaitá confirmou para o próximo dia 15 de janeiro no campo do Airton, localizado na estrada entre Rio Branco e Senador Guiomard, o início da preparação visando as competições da temporada de 2024. O Tourão vai jogar o Campeonato Estadual, as Copas Verde e do Brasil e o Brasileiro da Série D.

“Vamos começar a preparação com elenco completo. Os atletas começam a chegar no dia 12 e o nosso planejamento foi fechado”, disse o técnico Kinho Brito.

Última contratação

O atacante Magno (El Lobo) é a última contratação antes do início da preparação. Magno é brasileiro, mas jogou as últimas seis temporadas na Bolívia.

Trabalho com discrição

Ao contrário das últimas temporadas, os dirigentes do Humaitá apostam na discrição para o início da preparação. A equipe começa o Estadual como uma das favoritas, mas a concorrência pelo título deve ser maior nesta temporada.