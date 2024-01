Elenco do São Francisco inicia preparação no dia 22 em Rio Verde, Goiás

A diretoria do São Francisco tinha programado para Extrema, em Rondônia, a pré-temporada visando o Campeonato Estadual, mas na tarde desta quarta, 10, a programação foi alterada e a preparação dos Católicos será realizada em Rio Verde, Goiás, a partir do dia 22 deste mês.

“As condições de treinamentos e os custos determinaram a mudança. Vamos reunir os nossos atletas a partir do dia 20 em Rio Verde e a meta é chegar em Rio Branco com time preparado”, explicou o CEO do São Francisco, Wemerson Campos.

Grupo fechado

Segundo Wemerson Campos, o elenco do São Francisco está fechado para o início do Estadual. “O grupo pode ter alguma mudança em caso de negociações. Temos pré-contratos assinados e quem quiser os atletas terá que pagar as multas”, afirmou o CEO.

Amistosos confirmados

Wemerson Campos confirmou três amistosos durante a fase de preparação. O São Francisco estreia no Estadual dia 24 de fevereiro contra o Humaitá, no Florestão. “Faremos dois amistosos em Goiás e o terceiro será contra o Porto Velho. Vamos seguir o nosso planejamento de maneira rigorosa porque teremos uma estreia difícil no Estadual”, avaliou o dirigente.