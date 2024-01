Em 24h, mais de 200 mil se inscreveram no Concurso Unificado; veja detalhes para o Acre

Iniciadas na última sexta-feira, dia 19, o concurso unificado do governo federal teve mais de 200 mil inscrições. Foram ofertadas 6.640 vagas de emprego em vários órgãos federais. As inscrições seguem até o dia 09 de fevereiro.

As provas acontecem em 220 cidades brasileiras, entre elas, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, no Acre. O valor das inscrições será de R$ 60,00 para nível médio e de R$ 90,00 para vagas de ensino superior. Bolsistas do Prouni, inscritos no CadÚnico, doador de medula óssea ou que foi financiado pelo Fies, terão isenção na taxa de inscrição.

As oportunidades serão distribuídas entre os 21 órgãos públicos participantes, entre eles o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Advocacia Geral da União, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Agência Nacional de Energia Elétrica, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, dentre outros.

As vagas serão segmentadas em oito áreas distintas. Confira:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Lista de espera

Os candidatos que ficarem no cadastro de reserva poderão ser convocados para suprir eventual necessidade de contratação por tempo determinado.

A regra vale para os candidatos que tiveram nota de classificação, mas não ficaram dentro das vagas disponíveis.