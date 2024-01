Em dezembro, polícia prendeu mais de 20 pessoas e adotou 13 medidas protetitivas para mulheres

A Polícia Civil do Acre (PCAC) divulgou nesta terça-feira, 2, os resultados de sua atuação durante as festividades de virada de ano, destacando o trabalho dos Departamentos de Inteligência da capital e do interior para garantir a segurança da população. Os dados são referente aos dias 31 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024.

Durante esse período, as equipes da Polícia Civil efetuaram a lavratura de 34 procedimentos em situação de flagrante, sendo 22 prisões em flagrante, 8 termos circunstanciado de ocorrência e 4 boletins de ocorrência circunstanciada (menores), evidenciando a resposta rápida e eficaz diante de situações de criminalidade.

Outro destaque foi a adoção de 13 medidas protetivas encaminhadas ao Judiciário. Essas medidas visam garantir a segurança e proteção de vítimas em situações de violência doméstica, refletindo o compromisso da PCAC com a defesa dos direitos e a promoção da justiça.

O delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel, ressaltou a importância do trabalho conjunto entre as diversas unidades do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), enfatizando o compromisso contínuo da instituição com a segurança pública.

“Estamos comprometidos em garantir a ordem e a tranquilidade da população acreana. Os resultados obtidos durante a virada do ano demonstram o empenho dos nossos profissionais e a eficácia das estratégias adotadas para coibir a criminalidade”, afirmou Henrique Maciel.