Em meio à treta, Enzo Celulari vive affair com Bruna Griphao

A disputa entre Enzo Celulari e João Guilherme segue gerando novos capítulos. Os dois vivem uma briga desde as férias em Fernando de Noronha, e, agora, tem elemento novo na história. Isso porque o filho de Claudia Raia está vivendo uma affair com Bruna Griphao – que é ex do herdeiro de Leonardo.

Bruna Griphão e Enzo Celulari foram vistos juntos em Noronha no começo do ano – mesma época em que João Guilherme ficou com Bruna Marquezine, que é ex de Enzo.

João Guilherme e Bruna Griphao ficaram durante o Carnaval de 2022. Inclusive, o filho de Leonardo declarou torcida para a atriz durante o BBB 23.

Treta entre Sasha e Enzo Celulari

O universo dos nepo babies dos anos 1990 começou o ano cheio de intrigas após Sasha Meneghel e Bruna Marquezine deixarem de seguir Enzo Celulari nas redes sociais. Após muitas especulações, parece que a briga central foi entre os filhos de Xuxa e Claudia Raia, inclusive as mães até chegaram a se envolver.

De acordo com o portal Leo Dias, a treta começou após uma fala de Enzo. O jovem teria afirmado a um grupo de amigos, durante uma viagem a Fernando de Noronha, que João Figueiredo se casou com Sasha por interesse.

A frase saiu da roda e chegou até a estilista, que não teria gostado nada da afirmação e teria deixado de falar com o rapaz. O filho de Edson Celulari teria chegado até a pedir ajuda para a mãe, que supostamente ligou para Xuxa para conversar sobre a situação.