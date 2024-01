Em nota, Bocalom esclarece divergência e reafirma importância da parceria com o governo do estado

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, emitiu uma Nota de Esclarecimento aberta aos rio-branquenses e a imprensa neste domingo, 21, a fim de esclarecer acerca das suas declarações, que causou descontentamento ao governador Gladson Cameli (PP).

Em nota, Bocalom esclarece polêmica e reconhece parceria com governo em benefício da população e que estado economizou 220 milhões.

Bocalom classificou o fato a uma “interpretação divergente” e que seu objetivo era somente “realçar a eficiência e o compromisso” da sua gestão em “harmonia e colaboração com o Governo do Estado”.

“A intenção da minha narrativa foi enaltecer o trabalho realizado pela gestão municipal, o qual gerou significativa economia ao Estado, ultrapassando a cifra de mais de R$ 220 milhões em três anos. Estes recursos foram economizados pelo Governo Estadual e, com certeza, empregados na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”.

*Confira a íntegra da Nota*

Prezados cidadãos e cidadãs de Rio Branco,

Diante dos recentes mal-entendidos gerados a partir de minha fala durante a assinatura dos contratos do programa “Asfalta Rio Branco”, venho a público esclarecer e reafirmar a posição da Prefeitura quanto às nossas responsabilidades e parcerias com o Estado.

Inicialmente, gostaria de enfatizar que a gestão das ruas, avenidas, parques, serviços de abastecimento de água e iluminação, além do atendimento primário em Saúde e Educação, são atribuições do município. Essas responsabilidades, que em boa parte anteriormente eram exercidas pelo Governo do Estado do Acre, estão agora sendo plenamente assumidas pela Prefeitura de Rio Branco. Ao mencionar que o município deixou de ser um “puxadinho” do Estado durante as gestões petistas, meu objetivo era destacar esta transição para uma gestão municipal mais autônoma e responsável.

Neste contexto, é importante salientar que, ao assumir o serviço de água e esgoto de Rio Branco, o município investiu mais de R$ 150 milhões – recursos que o Estado pôde economizar e realocar. Similarmente, a manutenção de parques, como os da Maternidade e Tucumã, que representa um investimento de cerca de 12 milhões anuais, e o subsídio do transporte coletivo para alunos da rede estadual, na ordem de 800 mil mensais, que em gestões anteriores eram cobrados dos usuários e que, em momento algum, cobramos do Governo Estadual, são agora encargos municipais.

Destaco ainda que continuamos a investir no sistema de tratamento de esgoto, apesar de ainda aguardarmos a transferência integral dessa responsabilidade pelo Estado, que herdou um sistema inacabado das gestões anteriores. Vale ressaltar que o município alocou mais de 12 milhões de recursos próprios para a manutenção e recuperação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) em Rio Branco.

Reconheço a importância das parcerias já existentes entre o Executivo municipal e o Estadual, lideradas pelo Governador Gladson Cameli e por mim. A intenção da minha narrativa foi enaltecer o trabalho realizado pela gestão municipal, o qual gerou significativa economia ao Estado, ultrapassando a cifra de mais de R$ 220 milhões em três anos. Estes recursos foram economizados pelo Governo Estadual e, com certeza, empregados na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Portanto, quero reiterar que qualquer interpretação divergente do exposto visa apenas realçar a eficiência e o compromisso da nossa gestão municipal em prol do bem-estar da população de Rio Branco, sempre em harmonia e colaboração com o Governo do Estado.

Atenciosamente,

Tião Bocalom

Prefeito de Rio Branco